Preparar el auto para el invierno: frenos, llantas y batería que debes revisar

Antes de las lluvias, el auto necesita un mantenimiento profundo que incluya varias piezas clave para evitar fallas en la vía

Mantenimiento, pero no el de rutina, sino uno más profundo es el que necesita su vehículo antes de la temporada invernal, pues no solo es necesario el cambio de aceite y filtro, sino de todos los líquidos; además, la revisión de luces, batería, renovación de las plumas, freno, neumáticos, entre otras piezas clave.

RELACIONADAS Conducir por muchas horas aumenta el riesgo de accidentes y fatiga en Ecuador

Y es que se trata de todos los componentes del auto. Es por ello que, con ayuda de un experto, se sugiere cómo poner a punto su vehículo antes de las lluvias, así como medidas que puedan evitar inconvenientes en medio de la vía, que incluso tendrían consecuencias nefastas.

¿Por qué las llantas de emergencia son más pequeñas y duran menos? Leer más

Planificación del mantenimiento antes de la temporada invernal

Bruno Carranza, experto en el área automotriz, refiere que lo ideal para el propietario de un vehículo es ir enlistando los mantenimientos que se le ha dado, mes a mes. Así, cuando se avecina el invierno es más fácil planificar y realizar la verificación completa de los componentes.

Es fundamental, dice, revisar los frenos y el disco de embrague, pues al sortear acumulaciones de aguas en las calles, avenidas y carreteras, si están defectuosos, pueden fallar. Además, sostiene, el sistema de refrigeración y aire acondicionado debe estar óptimos, ya que con los vidrios abajo es imposible conducir con lluvia. Por su parte, las bujías y la batería, así como el alternador, deben recibir mantenimiento, porque si fallan el conductor podría quedarse botado y es muy peligroso, por el nivel de inseguridad que experimenta el Ecuador.

La importancia de una revisión total del vehículo

“Una revisión exhaustiva y mantenimiento total del vehículo evitará cualquier tipo de contratiempo mientras se conduce en época de lluvias. Así podrá circular tranquilo usted y su familia”, asegura Carranza, al tiempo de remarcar que incluso se evitará gastos que pueden ser onerosos, pues quedándose en la vía se necesitará remolcar el carro.

Otra de las sugerencias importantes que realiza el experto es el cambio de neumáticos, ya que es importante que estén en condiciones de generar una tracción al suelo más efectiva; y que, por el desgaste, no sean propensos a hacer “patinar” el automotor con facilidad en el suelo húmedo.

“Las llantas malas dificultan el agarre, se reduce la capacidad de aplicar el freno con efectividad, lo que podría exponer a un siniestro de tránsito”, explica.

Neumáticos: el punto crítico durante las lluvias

Cuando se refiere al tema de neumáticos, Carranza también hace un recordatorio: la presión de las llantas debe ser siempre la que indica el fabricante. Recomienda revisar el manual del propietario o la etiqueta que habitualmente va en la puerta del conductor. No tener la cantidad de aire adecuada es de riesgo. “Ni más, ni menos. Solo lo necesario”, dice el profesional.

Finalmente un detalle más: sellar el parabrisas y cualquier otra perforación que podría mojar el interior, así como el cambio de las plumas que se deterioran por el calor del sol, pero también por el desuso.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!