Barry Manilow será operado por una mancha cancerosa en su pulmón izquierdo

El cantante de 82 años debió reprogramar varios conciertos que estaban previstos para enero 2026

Barry Manilow reveló que los médicos le detectaron una “mancha cancerosa” en el pulmón izquierdo y que deberá someterse a un tratamiento para extirparla.

El cantante, de 82 años, tenía previstos varios conciertos en estadios para enero de 2026; sin embargo, confirmó que serán reprogramados mientras atraviesa el tratamiento. Las nuevas fechas serán entre finales de febrero y abril.

(Te invitamos a leer: “Era mi heroína”: George Clooney llora la muerte de su hermana Ada Zeidler)

Manilow señaló que está “contando los días” para regresar al escenario, ya que tiene compromisos en el Westgate Las Vegas con varios shows alrededor del Día de San Valentín.

Explicó que el hallazgo se produjo luego de que un médico ordenara una resonancia magnética como control general.

"No creen que la lesión se haya propagado"

El año en que Shakira volvió a hacer historia: la gira latina más exitosa de 2025 Leer más

“Es pura suerte (y un gran médico) que se haya encontrado tan temprano. Esa es la buena noticia”, afirmó. Agregó que los doctores no creen que la lesión se haya propagado y que continúa realizándose pruebas para confirmar el diagnóstico. “Así que eso es todo. Sin quimioterapia. Sin radiación. Solo sopa de pollo”, dijo.

El artista aprovechó para desear a sus seguidores “una maravillosa Navidad y un próspero Año Nuevo”, y alentó a las personas a realizarse chequeos médicos si notan síntomas".

Entre los mayores éxitos de Barry Manilow se encuentran Copacabana, Mandy y Somewhere Down the Road. En el plano personal, se declaró gay públicamente en 2017, luego de haberse casado con su pareja, Gary Kief, en 2014.

En 2019, el cantante declaró que haber salido del armario antes “habría acabado con su carrera”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!