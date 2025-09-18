Expreso
Ecuador quedó en el segundo puesto de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.Archivo

Ecuador en la antesala del bombo 2: claves del ranking y próximos partidos

Bombo 2 del Mundial 2026: Ecuador y su misión de mejorar en el Ranking FIFA

Ecuador está a un paso de vivir un momento histórico: entrar al bombo 2 del Mundial 2026. Con el reciente Ranking FIFA de septiembre, la Tri se ubica entre los equipos con mayores posibilidades de subir desde el bombo 3, liderando con 1588,04 puntos. 

El objetivo es claro: evitar enfrentarse a los equipos del mismo bombo y mejorar sus chances de avanzar en la fase de grupos. En el bombo 2 se encuentran equipos como México, Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Austria y República de Corea.

La Tri en Paraguay
La Tri está cerca de ingresar al bombo 2.cortesía

Los rivales de los amistosos son fuerte en el Ranking FIFA

Selección de Ecuador

“En el plan de Beccacece estas destinado a la eficacia” | Pódcast El Jueguito

Para lograrlo, Ecuador deberá sacar resultados positivos en los amistosos de octubre y noviembre, donde se medirá frente a Canadá, Estados Unidos, México y Nueva Zelanda. 

Los tres primeros rivales son cabeza de grupo en el Mundial y ofrecen más puntos por la calidad de su fútbol, incluso en partidos amistosos. Cada victoria acercará a la Tri a escalar posiciones, buscando superar a Austria y República Checa, actualmente en los puestos 22 y 23.

El foco no es únicamente sumar puntos, sino consolidar un estilo de juego que le permita afrontar el sorteo con ventaja. Estar en el bombo 2 significaría evitar rivales de similar nivel y optar por enfrentamientos más favorables en la fase de grupos. 

La Tri busca posicionarse estratégicamente antes del sorteo del 5 de diciembre, donde el bombo 1 está ocupado por selecciones de élite como España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia, Italia, Marruecos y Alemania. Cada amistoso será una prueba de fuego y una oportunidad única de acercarse a un boleto histórico en el sorteo mundialista.

Moisés Caicedo
El volante Moisés Caicedo es una de las figuras más representativas de la Tri.José Jácome POOL
Ni la sanción de FIFA detuvo a Ecuador: récord histórico de puntos en Eliminatorias

¿Cuándo juegan?

La selección ecuatoriana de fútbol se prepara para una serie de amistosos internacionales en octubre y noviembre de 2025.

El 10 de octubre enfrentará a Estados Unidos en el Q2 Stadium de Austin, y cuatro días después jugará contra México en Guadalajara.

En noviembre, la Tri visitará a Canadá el 13 en Toronto y cerrará la gira recibiendo a Nueva Zelanda el 18 en Nueva Jersey. Las entradas ya están disponibles en las plataformas oficiales de Ticketmaster y Boletomóvil.

