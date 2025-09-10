Ni la sanción de FIFA detuvo a Ecuador: récord histórico de puntos en Eliminatorias
Ecuador alcanza 32 puntos en Eliminatorias aunque la FIFA le restó 3
La Tri vivió una eliminatoria inolvidable. En 18 partidos, Ecuador acumuló 32 puntos en la cancha, cifra jamás alcanzada, aunque la FIFA le restó 3 por sanción. Con 8 victorias y 8 empates, la Selección mostró carácter y constancia, solo cayendo ante Brasil y Argentina como visitante.
El equipo sorprendió por su solidez defensiva: 5 goles recibidos en toda la campaña, la mejor marca de Sudamérica. La columna vertebral estuvo en la defensa de Piero Hincapié, el medio campo de Moisés Caicedo y la experiencia de Enner Valencia, quien anotó 6 de los 14 goles del equipo y se despidió con gloria de las eliminatorias.
Una campaña inolvidable de Ecuador, la mejor
Ha sido el mejor cierre ganándole a la Argentina
El Monumental explotó el 9 de septiembre de 2025 con la victoria 1-0 frente a Argentina, un partido que simbolizó la fuerza y el carácter de esta generación. La juventud también aportó esperanza con Kendry Páez, Willian Pacho y Gonzalo Plata, mostrando que el futuro del fútbol ecuatoriano está en buenas manos.
Comparando con campañas históricas, esta eliminatoria supera a todas: 2002 (31 pts), 2006 (28 pts), 2014 (25 pts), 2022 (26 pts) y ahora 2026 (32 pts en cancha). Aunque los números oficiales digan 29, lo hecho en el campo queda imborrable en la memoria de los ecuatorianos.
Nicolas Chiesa, entrenador ante Argentina
El argentino Nicolás Chiesa, asistente de Sebastián Beccacece, resaltó el control táctico de la Tri ante Argentina en Guayaquil, donde ganaron 1-0. "Estuvimos muy bien ordenados, atentos en defensa y buscando soluciones cuando no teníamos la pelota", afirmó Chiesa, quien destacó la clasificación histórica lograda y la construcción de una “familia” dentro del equipo.
Valoró la competencia sana entre jugadores y la capacidad de generar oportunidades frente a rivales de élite. "Fue una prueba importante jugar de igual a igual ante una de las mejores selecciones del mundo", agregó, subrayando que el equipo sigue en el camino correcto con humildad y seguridad.
