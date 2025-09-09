Enner Valencia y su histórica noche frente a los campeones del mundo

Ecuador volvió a sonreír y cerró las eliminatorias con fiesta, que hacía tiempo no se veía. Ganó 1-0 a Argentina. Mejor aún, lo hizo ante el campeón del mundo, sí, ante los números uno. Lo que se vivió en el Monumental no fue solo un partido; fue un alivio para una afición cansada de empates, de goles que nunca llegaban. Argentina, sin Messi, llegó desorientada, pero se encontró con un Ecuador hambriento, dispuesto a comerse el arco rival.

Enner Valencia, como siempre, apareció cuando más se le necesitaba. Recibió un pase de Moisés Caicedo, ganó con el cuerpo a Leonardo Balerdi y quedó de cara al arco, frente a Dibu Martínez. Nicolás Otamendi no tuvo opción y lo derribó: penal y roja directa. El Monumental rugió al minuto 31, consciente de que algo grande estaba por suceder.

Enner Valencia de Ecuador celebra un gol ante Argentina. Efe

Dos expulsados y el penal de Enner

Los segundos finales del primer tiempo fueron una locura. Angelo Preciado avanzaba con fuerza, Nicolás Tagliafico lo frenó y hasta sangre salió del choque. La jugada pasó al VAR y, finalmente, la justicia llegó: penal para Ecuador.

Enner Valencia tomó el balón, serenidad total, y lo mandó al fondo del arco. Gol 47 en la historia, el 15 en eliminatorias, y la mejor despedida imaginable para un delantero amado y criticado por igual.

El Monumental estallaba en una fiesta única, en el partido 100 de Valencia, que celebró como un joven en su primer gol. Cabe recordar: en los últimos siete partidos de Eliminatorias, Ecuador marcó cuatro goles… y los cuatro fueron de Enner. Luego salió en el segundo tiempo, llevándose un aplauso gigante que resonará por siempre.

Una locura la expulsión de Caicedo

El segundo tiempo inició con ilusión: Pedro Vite tuvo el gol en los pies, pero no fue su noche. Y el drama llegó al minuto 50: Moisés Caicedo, en una jugada dividida, rozó el pie de Nicolás González. Con amarilla previa, Roldán no dudó: expulsión. Niño Moi gritaba “¡no lo toque!”, pero la roja era irreversible. Se pierde el primer partido del Mundial, un golpe para Ecuador.

El presidente Daniel Noboa en una de las suites del estadio Monumental. Miguel Canales / Expreso

A los 71 Kevin Rodríguez buen pudo poner el segundo gol y segundo después Kendry Páez se mandó un remate que fue fuera.

Aún así, la Tricolor se va con alegría, mostrando carácter y dejando una señal para lo que viene: partidos amistosos en Estados Unidos y México, con un país que volvió a gritar y a soñar gracias a sus héroes, a un Enner inmortal y a un equipo que nunca dejó de luchar.

