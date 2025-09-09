Expreso
Moisés Caicedo
El volante Moisés Caicedo es una de las figuras más representativas de la Tri.Archivo

Moisés Caicedo se pierde el debut de Ecuador en el Mundial 2026 por expulsión

El último partido de Eliminatorias ante Argentina deja el primer damnificado de Ecuador para el Mundial

Ecuador, aunque ganando a la campeona del mundo: Argentina, tuvo este martes 9 de septiembre su primera baja para el partido del debut del Mundial 2026: Moisés Caicedo, quien por doble amarilla fue expulsado al inicio del segundo tiempo.

El jugador del Chelsea de Inglaterra recibió la fuerte amonestación tras un contacto leve con el rival cuando se jugaba el minuto 49 de las Eliminatorias en el estadio Monumental.

La lamentable acción de Niño Moi se da luego de que Enner Valencia anotará el gol de la victoria transitoria con la camiseta de la Selección de Ecuador. 

Y es que el capitán de la Tri marcó, de penal, el primer gol del partido contra Argentina en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. 

El tanto llegó al final del primer tiempo (45+13) y desató la euforia de los hinchas en el estadio Monumental de Guayaquil. Tras una falta dentro del área, Enner ejecutó con precisión y convirtió el penal en gol.

