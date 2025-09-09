VIDEO | Así fue el penal anotado por Enner en su partido número 100

Enner Valencia celebra su partido número 100 con la Tricolor marcando un gol de penal ante Argentina

Enner Valencia sigue haciendo historia con la camiseta de la Selección de Ecuador. El capitán de la Tri marcó, de penal, el primer gol del partido contra Argentina en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El tanto llegó en el minuto 49 del segundo tiempo y desató la euforia de los hinchas en el estadio Monumental de Guayaquil. Tras una falta dentro del área, Enner ejecutó con precisión y convirtió el penal en gol.

El gol no solo tiene un valor deportivo, sino también simbólico: Valencia celebra su partido número 100 con la Tricolor coronándolo con una anotación que podría ser clave para el partido ante la actual campeona del mundo.

“Después de todo lo que he vivido con la selección, este partido es muy especial. Ojalá podamos regalarle una victoria a nuestra gente”, había dicho Enner horas antes del encuentro.

El delantero, máximo goleador histórico de Ecuador con 46 tantos, aprovechó su especialidad desde los once pasos y volvió a demostrar por qué es considerado uno de los referentes más importantes en la historia de la Tri.

🇪🇨⚽️ ¡NOCHE PERFECTA PARA SUPERMAN VALENCIA! 🐐🦸



Un gol que marca un cierre de ciclo

Enner Valencia disputa su último partido de eliminatorias, cerrando así un capítulo que comenzó hace más de una década, cuando debutó con la selección en 2012.

A sus 34 años, el delantero adelantó que su retiro no será inmediato. Planea continuar con la Tricolor hasta el Mundial 2026, al que Ecuador ya está clasificado, y donde espera poner punto final a una carrera histórica defendiendo los colores del país.

El Monumental, escenario de una noche especial

El ambiente en Guayaquil es de pura tensión y emoción. Desde la llegada de Argentina, campeona del mundo y líder de las eliminatorias. La ausencia de Lionel Messi generó cierta decepción en los hinchas, pero la presencia de figuras como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Leandro Paredes mantenía el duelo en un nivel altísimo.

Además, en las gradas se puede ver a figuras del ámbito político, incluido el presidente Daniel Noboa, ministros y exfutbolistas históricos de la Tri. La familia de Enner Valencia también está presente en un partido que para él significaba una mezcla de nostalgia y orgullo.

El gol de Enner no solo influye en el marcador, sino que también sirve para romper la sequía ofensiva de Ecuador, que llegaba a este partido con cuatro empates consecutivos sin anotar.

