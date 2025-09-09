Ecuador vs Argentina: Desde el presidente Noboa hasta ministros en las gradas

El último partido de Enner Valencia y de Ecuador en las Eliminatorias tuvo espacio para políticos que dejaron sus pronósticos

El presidente Daniel Noboa en una de las suites del estadio Monumental.

El partido de la selección ecuatoriana de fútbol ante Argentina, este martes 9 de septiembre, en el estadio Monumental de Guayaquil, tuvo espacio para todos. Hinchas de todos los rincones del país llegaron al coloso del salado e incluso protagonistas de la política nacional.

El primero en dejarse ver llegar fue el Niels Olsen, actual presidente de la Asamblea Nacional, quien llegó acompañado de su familia.

Tras acceder por una de las puertas de ingreso de la zona de suites, el exMinistro de Turismo hasta agosto de 2024 fue abordado por medios de comunicación con quienes se atrevió a dar un pronóstico del resultado del cotejo y a enviar un mensaje a Enner Valencia, quien iba a jugar su último partido en un proceso eliminatorio con Ecuador.

"Vamos a ganar 2-0. A Enner solo decirle gracias y que de toda la garra, que Ecuador volverá a ganar. Argentina es un potencia pero Ecuador va ganar", dijo Olsen emocionado.

Otro de los políticos que las cámaras registraron fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien acudió fuertemente escoltado por su seguridad personal.

Ya al momento de entonar el himno nacional fue visible la presencia del presidente de la república Daniel Noboa, a quien se lo vio junto a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

