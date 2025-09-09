Abrazo de Moisés Caicedo y su mamá Doña Carmen conmueve a todo Ecuador

Carmen Corozo su hijo Moisés Caicedo y un abrazo que deja sin palabras a los hinchas en el mundo.

La noche parecía común, pero el verdadero espectáculo lo dio Doña Carmen Corozo. La mamá de Moisés Caicedo apareció con la pelota en sus manos y caminó hacia el centro de la cancha como si llevara la gloria de todo Ecuador. Y le dio el balón a Wilmar Roldán. El público la ovacionó, y cuando le entregó el balón a los árbitros, llegó lo inesperado: se abrazó con su hijo y el estadio tembló de emoción.

La gente lloraba, grababa y aplaudía. Fue un momento tan puro que ningún gol podía igualarlo. Un auspiciante la invitó a ser la figura de la previa, pero lo que se vivió fue mucho más grande: la foto de una madre dándole un fuerte abrazo a su hijo en el Monumental.

El vídeo rodó por el mundo

Beautiful moment between Moises Caicedo and his Mum 💙 pic.twitter.com/ZRR388KsMt — 🎬N (@Nino12x) September 9, 2025

Amor de padres que hace llorar al mundo

Doña Carmen, sencilla pero firme, soltó la frase que quedó para siempre: “Vamos a ganar, quiero mucho a mi hijo, y que siga adelante”. El eco de esas palabras retumbó en cada tribuna. Desde la grada, Don Segundo Corozo, el padre, puso la cuota de fe: “Que Dios me lo bendiga y me lo ayude”. Fue un acto de familia, de amor y de orgullo ecuatoriano.

No era la primera vez que Doña Carmen brillaba. Ya la vimos en los videos del Chelsea, en carro oficial, como toda celebridad. También recibiendo medallas internacionales junto a Moi. Pero esta vez fue distinto: en el Monumental, frente a la gente que siempre apoyó a su hijo.

Moisés lo había dicho alguna vez: “Mi mamá es mi inspiración. Mi papá también, pero él está rezando. Entreno por ellos”. Esa noche, esas palabras se hicieron carne. La jugada del partido no fue con la pelota, fue con el corazón. La madre de Moi hizo llorar a Ecuador entero.

