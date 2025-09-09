Remberto Valencia, papá de Enner: "Llegó por la puerta grande y se va así mismo"

El adiós del capitán de la selección ecuatoriana de fútbol fue emotivo

El jugador de la selección Ecuador, Enner Valencia, durante la última rueda de prensa.

El último partido de Enner Valencia en unas Eliminatorias Mundialistas se dio la tarde y noche de este martes 9 de septiembre en medio de un ambiente repleto de alegría, nostalgia y añoranzas.

Desde cerca de las 16:00 el estadio Monumental de Guayaquil empezó a recibir al grupo más nutrido de hinchas para el partido entre Ecuador y Argentina, que va a pasar a la historia por el adiós del capitán de la selección ecuatoriana. Justamente por este último motivo es que allegados y amigos se hicieron también presentes, entre ellos Remberto Valencia, su padre.

El también exfutbolista hizo su entrada por una de las puertas de suite al igual que todos los asistentes donde fue abordado por los medios de comunicación, dejando saber solo palabas de orgullo y agradecimiento para su hijo.

"Llegó por la puerta grande y se va saliendo por la puerta grande. Así es el fútbol, sabemos que no es para toda la vida; tiene un tiempo, una etapa", dijo en sentidas palabras Remberto.

El progenitor hizo hincapié en que Valencia "ya cumplió haciendo sus cosas bien en el equipo (selección nacional), dándole gran alegrías al ecuador", finalizó.

El partido 100 de Enner

El delantero, quien cumplirá 35 años en noviembre, reconoció en la previa que la jornada tendrá un significado doble: despedirse del camino clasificatorio y alcanzar la cifra de 100 partidos oficiales con Ecuador, un logro que lo ubica en la élite de futbolistas que han tenido una larga trayectoria con la camiseta nacional.

“Después de haber pasado tantas cosas con la selección, unas lindas y otras no tan lindas, donde he disfrutado cada momento, el partido del martes será muy especial, porque será el último por eliminatorias y ojalá sea con un triunfo contra Argentina”, expresó Valencia tras el último entrenamiento.

