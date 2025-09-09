Enner Valencia se despide y los hinchas lo ven como una ex que nunca se olvida

El adiós de Enner Valencia: hinchas lo comparan con el amor de una ex inolvidable

El Monumental vivió una tarde noche del 8 de septiembre de despedida y contradicciones. Era el último round de Enner Valencia en eliminatorias, el goleador de 35 años que tantas veces hizo estallar gargantas y otras tantas provocó reclamos y hasta insultos. Un idilio extraño con la hinchada: romance de goles y enojos que nació con su primer grito y se mantuvo incluso en los penales fallados.

La avenida Barcelona fue el termómetro de la jornada. Desde la madrugada, los hinchas coparon la zona. Muchos habían viajado con la ilusión de ver a Lionel Messi, pero terminaron entregándose al héroe de casa.

Así recuerdan a Enner los hinchas

EN VIVO 🔴 Los hinchas de la Tri viven una previa cargada de emoción. Enner Valencia, máximo goleador histórico, disputa su último partido de eliminatorias y divide opiniones: algunos lo celebran, otros lo cuestionan. https://t.co/uN4kgCJmD9 — Diario Expreso (@Expresoec) September 9, 2025

Muchas opiniones de los fanáticos

¿Si Ecuador pierde con Argentina, qué se viene para Beccacece y la Tri? Leer más

Erick Andrade, llegado desde Nueva York, lo resumía entre emoción y carcajadas: “Vine por Messi, pero me quedo con Enner. Es otro nivel, es historia”. Y la frase calzaba perfecto: nadie ha superado sus 46 goles con la camiseta tricolor.

Entre los aficionados, las emociones se mezclaban como ecos en la tribuna. Carlos Ramírez, que salió de Cuenca a las tres de la mañana, lo comparaba con un amor imposible: “Enner es como una ex que no se olvida: lo amas, lo odias y siempre vuelves”.

Los recuerdos aparecían de inmediato: aquel golazo a Colombia, cuando parecía un Messi y Ronaldo juntos, y también el penal fallado ante Argentina en Copa América.

Los hinchas de La Troncal en el Monumental, con Rómulo Alcívar que tuvo palabras de gratitud para Enner. Miguel Canales

Muestras de gratitud de los seguidores

La voz del Ing. Rómulo Alcívar, llegado desde La Troncal, apuntaba más a la gratitud: “Al ser humano que nunca bajó los brazos, gracias. Nos dio 46 goles. Ahora a esperar que surja un delantero que llene ese vacío”. Otros, en cambio, eran más severos.

Juan Palacios sentenció: “Se ha comido muchos goles, pero también nos dio alegrías. Nos deja y no tenemos a nadie más”. Kevin Méndez fue tajante: “Ya era hora de que se vaya, que den chance a los de LigaPro. Ojalá alguien haga más historia”.

Así, entre pañuelos al aire, cánticos y emociones cruzadas, se cerró un ciclo que marcó época. Enner Valencia, entre aplausos y reproches, deja la Tricolor como su máximo goleador. Se va el delantero, pero queda la leyenda, esa que se alimenta del amor, la crítica y el recuerdo eterno de una hinchada que, aunque lo regañó, nunca pudo dejar de mirarlo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!