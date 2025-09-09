Ecuador vs Argentina | EN VIVO: marcador, estadísticas y mejores jugadas

Ecuador se alista para vivir una tarde y noche cargada de simbolismo y tensión en el estadio Monumental de Guayaquil desde las 18:00. Este martes 9 de septiembre, la Tricolor cerrará las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 enfrentando nada menos que al campeón del mundo, Argentina. Y aquí puedes seguir el minuto a minuto del partido en vivo.

Alienaciones de Ecuador vs Argentina

Un partido especial con retiro de figuras

El partido será especial: marcará la despedida en eliminatorias de Enner Valencia, máximo artillero en la historia de la selección, mientras que los hinchas deberán resignarse a la ausencia de Lionel Messi.

La selección ecuatoriana llega con números sólidos en defensa, pero con deudas en ataque. La última vez que celebró un gol fue contra Venezuela, cuando Valencia anotó un doblete que lo dejó con 46 conquistas con la camiseta nacional.

Desde ahí, el arco rival se cerró: cuatro empates sin goles, incluidos duelos ante Brasil en casa y contra Chile, Perú y Paraguay como visitante. Pese a esa sequía, Ecuador selló su boleto mundialista con antelación y jugará en Canadá, Estados Unidos y México 2026.

La mejor defensa la tiene Ecuador

Con apenas cinco goles recibidos en diecisiete partidos, Ecuador presume la defensa más sólida de Sudamérica, incluso por encima de la propia Albiceleste, que encajó nueve. Ese blindaje ha sido la gran carta de presentación para maquillar la falta de contundencia ofensiva, muy distante de los procesos previos donde la Tri solía superar los 20 tantos en cada eliminatoria.

Para el duelo, Moisés Caicedo y Alan Franco estarán de regreso, lo que le da aire al mediocampo tricolor.

Siga aquí el minuto a minuto EN VIVO de Ecuador vs Argentina

