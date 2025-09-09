Ecuador vs Argentina: transmisión, TV abierta, streaming y horario del partido

Ecuador enfrenta a Argentina este martes 9 de septiembre a las 18:00 en el estadio Banco Pichincha

Así luce la Av. Barcelona con la presencia de hinchas el 9 de septiembre del 2025.

El partido Ecuador vs. Argentina, por el cierre de las eliminatorias al Mundial 2026, se juega este martes 9 de septiembre desde las 18:00 en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil. La transmisión en vivo estará disponible en El Canal del Fútbol y Zapping (planes Premium y Plus). Teleamazonas lo pasará en diferido a las 22:30. Este será el último partido de Enner Valencia en eliminatorias y la Tri buscará cerrar con broche de oro ante el vigente campeón del mundo.

Este martes 9 de septiembre, desde las 18:00, el estadio Banco Pichincha de Guayaquil será el escenario del adiós de Enner Valencia en las eliminatorias y de un choque contra el vigente campeón del mundo, sin la presencia de Lionel Messi.

Sin embargo, la atención de muchos hinchas se ha centrado en la señal televisiva. Teleamazonas transmitirá el partido, pero solo en diferido a las 22:30.

Ambiente de fiesta en la Av. Barcelona

Todas las opciones para ver a Ecuador vs Argentina

Para ver el encuentro en vivo, los aficionados deberán acceder a El Canal del Fútbol y a la plataforma Zapping, con sus planes Premium y Plus. La ausencia de transmisión directa por señal abierta ha generado malestar, sobre todo entre quienes compraron entradas con la expectativa de disfrutar el partido en tiempo real, y esperaban una cobertura similar a la de otros partidos históricos de la Tricolor.

En lo estrictamente deportivo, Ecuador llega ya clasificado al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, con un récord defensivo sólido: cinco goles recibidos en 17 partidos, la mejor marca de Sudamérica. No obstante, la producción ofensiva ha sido limitada: apenas 13 goles convertidos, lejos de los números de otros procesos mundialistas, lo que ha generado críticas hacia el entrenador Sebastián Beccacece.

El duelo de este martes enfrentará la mejor defensa ecuatoriana con el ataque más efectivo de la eliminatoria, el de Argentina, que suma 31 goles. Además, Ecuador contará con la recuperación de Moisés Caicedo, ausente por lesión, y Alan Franco, suspendido en el partido anterior contra Paraguay.

