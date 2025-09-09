Quién ganará hoy, Ecuador o Argentina: previa, estadísticas y pronósticos

Lo que debes saber del último partido de Eliminatorias en el estadio Monumental Banco Pichincha

Los jugadores de la selección de Ecuador, Joel Ordóñez (i), Piero Hincapié (2-i), y Kendry Páez (2-d), participan en un entrenamiento este sábado, en el estadio Monumental en Guayaquil.

Este martes 9 de septiembre, Ecuador y Argentina se enfrentan a las 18:00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil en la última jornada de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

La peculiaridad del cotejo es que ambos ya tienen asegurada su clasificación: Argentina como líder absoluto con 38 puntos, Ecuador (26) también con boleto asegurado desde hace algunas fechas

Contexto y estado de los equipos

Argentina, ya clasificada, llega a Ecuador con un marcado dramatismo: Lionel Messi, figura central del ciclo reciente, fue preservado y no viajó a Guayaquil para recuperarse y prepararse para su temporada en la MLS. En su ausencia, Sebastián Scaloni rotará el plantel y dará oportunidades a jugadores como Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Juan Foyth.

Por su parte, Ecuador se caracteriza por su solidez defensiva. Ha encajado apenas cinco goles en 17 encuentros, el mejor registro defensivo de la zona. Sin embargo, el ataque ha perdido fluidez: lleva cuatro partidos sin anotar, una estadística alarmante que preocupa al técnico Sebastián Beccacece.

Precedentes y tendencias

El último entrenamiento de Argentina en suelo gaucho, el lunes 8 de septiembre. Cortesía

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos es, sin lugar a dudas, un punto a favor de Argentina. En total, han disputado 39 partidos oficiales y amistosos, con un saldo abrumador a favor de la Albiceleste: 23 victorias, 10 empates y tan solo 6 derrotas.

Además de la superioridad histórica, el equipo de Lionel Scaloni ha demostrado ser una fuerza imparable en las Eliminatorias. Lideran la tabla de posiciones con 42 puntos, lo que los convierte en la mejor selección sudamericana. Ecuador es cuarto con 26 unidades.

Su ofensiva, liderada por Lionel Messi y acompañada por talentos como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, ha marcado 30 goles, mientras que su defensa, con Emiliano "Dibu" Martínez en el arco, solo ha recibido 8 goles en contra, lo que la convierte en la menos batida del torneo.

De manera reciente, muchos partidos se han resuelto con vallas invictas o marcadores ajustados. En nueve de los últimos diez enfrentamientos entre Ecuador y Argentina, al menos un equipo terminó sin recibir goles, algo que para la Tri no sería extraño porque lleva 4 empates consecutivos.

Además, en cuatro de los últimos seis compromisos de Argentina en Eliminatorias también se produjo esta tendencia. Ecuador, por su parte, tiene seis empates sin goles en nueve fechas.

Pronósticos relevantes

Fox Sports reporta las cuotas actuales desde DraftKings: Ecuador +225, empate +175, Argentina +165.

HispanosNBA.com presenta un pronóstico integral con probabilidades: Argentina 48 %, empate 32 %, Ecuador 20 %. Resultados probables: Argentina 1-0 (18 %), empate 0-0 (16 %), Argentina 2-1 (12 %) y empate 1-1 (11 %).

The Playoffs apuesta por un triunfo de Argentina 2-0, señalando que su ataque, incluso sin Messi, tiene recursos, mientras que Ecuador sufre en ofensiva.

Betfred resalta la expectativa de falta de goles: “No Messi, no goals…” (“No Messi, no hay goles”), con sugerencias de Under 0.5 goles en el primer tiempo.

Football Whispers también proyecta un 1-1, apelando a la intensidad defensiva de ambos equipos y la relajación del contexto.

SportyTrader estima una probabilidad cercana al 32 % tanto para victoria de Ecuador como para empate o triunfo argentino, reflejando mucha paridad.

Pronóstico general

En un duelo con clima de despedida de ciclo, cuello a cuello y sin presión clasificatoria, el marcador más probable parece ser un empate 1-1, justo como sugieren varios análisis.

Sin embargo, la jerarquía y rodaje ofensivo argentino, incluso sin Messi, podría justificar una victoria estrecha, como un 2-0 o 1-0, si logran vulnerar la mediada ecuatoriana.

