"Fuera Beccacece": hinchas protestan antes del duelo con Argentina

La noche del lunes 8 de septiembre en Guayaquil tuvo un giro inesperado en la antesala del partido entre Ecuador y Argentina. Afuera del Hotel Oro Verde, donde se hospedaba la Selección Nacional, decenas de hinchas y periodistas se reunieron para recibir al equipo tras su último entrenamiento. Al principio, todo transcurrió con normalidad: saludos, cánticos y celulares grabando la llegada de los jugadores.

Sin embargo, lo que comenzó como un tradicional banderazo de apoyo se transformó en una protesta directa contra el técnico Sebastián Beccacece. Los gritos de “¡Fuera Beccacece!” dominaron el ambiente y pronto las imágenes se viralizaron, encendiendo el debate en redes y medios deportivos.

El hecho sorprendió por producirse tan cerca de un duelo clave: el encuentro ante Argentina este martes 9 de septiembre, a las 18:00, en el estadio Monumental. Aunque Beccacece logró la clasificación al quinto Mundial de Ecuador, su estilo de juego y algunas decisiones técnicas han generado creciente rechazo entre hinchas y analistas.

A Beccacece no le importan las críticas

El entrenador, consultado días atrás, restó importancia a las críticas señalando que “cada cual tiene derecho a opinar”. No obstante, la manifestación en Guayaquil evidencia un malestar que no pasa desapercibido. Mientras la Tricolor se alista para enfrentar al campeón del mundo, el descontento con su técnico se convierte en una nueva presión para el equipo.

