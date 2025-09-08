"Fuera Beccacece": hinchas protestan antes del duelo con Argentina

Hinchas de Ecuador protestan contra Beccacece afuera del hotel antes de jugar con Argentina

Hinchas gritan en contra del Técnico de la selección ecuatoriana.

La noche del lunes 8 de septiembre en Guayaquil tuvo un giro inesperado en la antesala del partido entre Ecuador y Argentina. Afuera del Hotel Oro Verde, donde se hospedaba la Selección Nacional, decenas de hinchas y periodistas se reunieron para recibir al equipo tras su último entrenamiento. Al principio, todo transcurrió con normalidad: saludos, cánticos y celulares grabando la llegada de los jugadores.

Sin embargo, lo que comenzó como un tradicional banderazo de apoyo se transformó en una protesta directa contra el técnico Sebastián Beccacece. Los gritos de “¡Fuera Beccacece!” dominaron el ambiente y pronto las imágenes se viralizaron, encendiendo el debate en redes y medios deportivos.

El hecho sorprendió por producirse tan cerca de un duelo clave: el encuentro ante Argentina este martes 9 de septiembre, a las 18:00, en el estadio Monumental. Aunque Beccacece logró la clasificación al quinto Mundial de Ecuador, su estilo de juego y algunas decisiones técnicas han generado creciente rechazo entre hinchas y analistas.

😳🇪🇨“FUERA BECCACECE”



En el banderazo de la Tri, los hinchas se pronuncian y gritan su inconformidad por el Director Técnico de Ecuador. pic.twitter.com/MBbaQ5UoZo — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) September 9, 2025

A Beccacece no le importan las críticas

El entrenador, consultado días atrás, restó importancia a las críticas señalando que “cada cual tiene derecho a opinar”. No obstante, la manifestación en Guayaquil evidencia un malestar que no pasa desapercibido. Mientras la Tricolor se alista para enfrentar al campeón del mundo, el descontento con su técnico se convierte en una nueva presión para el equipo.

