Ecuador vs. Argentina: dónde ver en vivo el partido de cierre de las eliminatorias

Ecuador enfrentará a Argentina en el estadio Monumental. Será el último partido de Enner Valencia con la Tri en eliminatorias

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegan a su última jornada este martes 9 de septiembre, y la selección de Ecuador cerrará el proceso en casa enfrentando a Argentina, desde las 18:00 (hora de Ecuador), en el estadio Monumental de Guayaquil.

Tanto la Tri como la Albiceleste ya aseguraron su clasificación a la Copa del Mundo, por lo que el encuentro será más que un trámite: se perfila como una fiesta para celebrar el boleto mundialista y también como un partido de despedida para varias figuras que ponen punto final a su etapa en eliminatorias.

Uno de los protagonistas será Enner Valencia, histórico goleador ecuatoriano, quien confirmó que este duelo contra Argentina será el último de su carrera en este torneo. El capitán espera cerrar su ciclo con un gol y, de ser posible, con una victoria.

Valencia marcó por última vez frente a Venezuela, cuando firmó un doblete que le permitió llegar a 46 anotaciones con la Tricolor, consolidándose como máximo artillero de la selección. Después de esa actuación, Ecuador encadenó cuatro empates sin goles: ante Chile, Perú y Paraguay como visitante, y contra Brasil en casa.

La Tri recuperará para este compromiso a dos piezas clave en el mediocampo: Moisés Caicedo, ya recuperado de una lesión, y Alan Franco, ausente en la última fecha, en el empate ante Paraguay, por suspensión.

Argentina, líder absoluto de la clasificación, afrontará el compromiso con varias bajas. La más notoria es la de Lionel Messi, quien disputó su último partido de eliminatorias en la fecha anterior, con un doblete en la victoria 3-0 sobre Venezuela.

La ausencia del capitán también será sentida en las gradas: miles de aficionados ecuatorianos compraron sus entradas con la ilusión de ver por última vez a su ídolo en un clasificatorio, aunque muchos todavía recuerdan aquel tiro libre perfecto con el que Messi selló el 1-0 en el arranque de este proceso.

Datos claves del Ecuador vs. Argentina

La Tricolor y la Albiceleste se enfrentarán en el estadio Monumental. ARCHIVO / EXPRESO

Día: Martes 9 de septiembre

Hora: 18:00 (de Ecuador)

Estadio: Monumental de Guayaquil

Transmisión: El Canal del Fútbol y Zapping

