Estrenos en Ecuador 25 de diciembre 2025: animación, thrillers y grandes historias

Revisa los estrenos en Ecuador del 25 de diciembre de 2025, en Navidad, que llegan con animación, drama, terror y música

La cuarta entrega de Bob Esponja (En busca de los pantalones cuadrados) apuesta por la animación, la comedia y la aventura.

El 25 de diciembre de 2025, la carteleran de cine en Ecuador se renueva con una oferta diversa que apuesta por el entretenimiento familiar, el cine de autor, la acción con humor y propuestas musicales de gran alcance.

Desde el regreso de personajes animados icónicos hasta dramas íntimos y espectáculos pensados para la gran pantalla, los estrenos navideños confirman una programación pensada para públicos de todas las edades y gustos.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

La cuarta película de Bob Espona basada en la exitosa serie creada por Stephen Hillenburg apuesta por la animación, la comedia y la aventura. Dirigida por Derek Drymon, sigue a Bob Esponja en un viaje a las profundidades del océano para enfrentar al temible Holandés Errante, ahora con la voz de Mark Hamill.

Escrita por Pam Brady y Matt Lieberman, la historia combina humor clásico con un relato más oscuro, en el que Bob y Patricio se ven arrastrados al inframundo. Un estreno ideal para familias, con nostalgia, acción submarina y nuevas voces que refrescan la franquicia.

Valor sentimental

El director Joachim Trier presenta un drama íntimo y emocional centrado en los lazos familiares y las heridas no resueltas. La historia de Valor sentimental sigue a las hermanas Nora y Agnes, quienes se reencuentran con su padre, un cineasta reconocido que intenta retomar su carrera filmando en la antigua casa familiar.

La llegada de una joven actriz de Hollywood intensifica los conflictos y reabre viejas tensiones. Con un tono sobrio y reflexivo, la película explora la memoria, el perdón y la identidad, consolidándose como una de las propuestas más sensibles y autorales de los estrenos de diciembre.

Anaconda

Esta nueva versión del clásico de culto mezcla comedia, acción y terror con un giro autoconsciente. Jack Black y Paul Rudd interpretan a dos amigos de toda la vida que viajan al Amazonas para rodar el remake de su película favorita.

El proyecto se convierte en pesadilla cuando una anaconda real aparece en escena, transformando el rodaje en una lucha por la supervivencia.

Dirigida por Tom Gormican, la cinta juega con el humor absurdo y la tensión propia del cine de monstruos, ofreciendo un espectáculo ligero pero cargado de adrenalina.

Song Sung Blue

El drama musical dirigido por Craig Brewer revive la historia real de Mike y Claire Sardina, una pareja que encuentra en la música una nueva razón para seguir adelante. Protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, Song Sung Blue narra la creación de una banda tributo a Neil Diamond como un acto de resistencia emocional y amor renovado.

Inspirada en el documental de 2008, la cinta combina romance, música y segundas oportunidades, recordando que nunca es tarde para perseguir los sueños ni para reencontrarse con aquello que une.

RunSeokJin Tour: The movie

El fenómeno del K-pop llega a los cines con un espectáculo pensado para ARMY. La película recoge los momentos más intensos de la primera gira en solitario de Jin, con presentaciones en Asia, América del Norte y Europa.

Más que un concierto filmado, el proyecto se centra en el reto personal del artista, mostrando su energía, cercanía y conexión con el público. Canciones, desafíos y emociones compartidas convierten esta propuesta en una experiencia inmersiva, ideal para los seguidores del artista y para quienes disfrutan del cine musical.

La empleada

El thriller psicológico protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried se instala en el terreno del suspenso elegante. Millie Calloway acepta trabajar como doméstica en la mansión de una familia adinerada, solo para descubrir un entramado de secretos, obsesiones y mentiras.

La tensión crece en La empleada cuando nota que su habitación solo se cierra por fuera y que nada en la casa es lo que parece. Con un reparto sólido y una atmósfera inquietante, la película explora el poder, las apariencias y la supervivencia en un entorno tan lujoso como peligroso.

