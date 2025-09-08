Ecuador vs Argentina: Historial de los encuentros entre ambos ¿Cuántos ganó la Tri?

La selección ecuatoriana es superada por la Albiceleste en los enfrentamientos por eliminatorias, Copa América y amistosos

Ecuador hizo historia al ganar a Argentina en Buenos Aires en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El martes 9 de septiembre, la selección ecuatoriana se enfrentará a la actual campeona del mundo, Argentina, en lo que será el cierre de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este crucial encuentro, correspondiente a la jornada 18, tendrá lugar en el Estadio Monumental de Guayaquil, un escenario que trae recuerdos agridulces para la Tri.

Este partido será el número 42 entre ambas selecciones, un historial que la Albiceleste domina de manera contundente. En los 41 duelos previos, incluyendo amistosos, partidos de eliminatorias y Copa América, Argentina conseguidó 24 victorias, frente a solo 5 de Ecuador, con 11 empates.

La superioridad no se limita a los triunfos, sino también a los goles: los gauchos han anotado 98 veces contra los 35 de la Tricolor.

Las selecciones de Argentina y Ecuador jugaron un partido amistoso el 9 de junio, previo a Argentina y Ecuador se midieron en la Copa América 2024 TRENT SPRAGUE / EFE

A pesar de este balance negativo, Ecuador ha demostrado su capacidad para vencerlos, especialmente cuando juega de local. De sus cinco victorias, cuatro han sido en casa, tres de ellas en procesos clasificatorios mundialistas.

Los triunfos de la Tri ante Argentina fueron:

Un amistoso en 1993 en Guayaquil, previo al Mundial de Estados Unidos 1994, donde la Tri se impuso 1-0 con la leyenda Diego Maradona en la cancha.

Tres victorias por 2-0 en eliminatorias, todos en Quito, rumbo a los mundiales de Francia 1998, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Una histórica victoria por 2-0 en Buenos Aires, un resultado sorprendente en la fase de clasificación para Rusia 2018.

¿Cómo le fue a Ecuador jugando en Guayaquil ante Argentina?

Ecuador ha sido local en Guayaquil en varias ocasiones ante Argentina, pero los resultados en eliminatorias han sido desfavorables. La Albiceleste estuvo en el Puerto Principal hace tres años para el cierre de las eliminatorias a Qatar 2022, un partido que terminó en un empate 1-1 con goles de Julián Álvarez y Enner Valencia. Sin embargo, el antecedente más sombrío ocurrió en 1960, cuando Argentina goleó a Ecuador 6-3 por las clasificatorias al Mundial de 1962.

Con el apoyo de su afición, la Tri buscará cambiar esta historia y conseguir su primera victoria en Guayaquil ante Argentina en una eliminatoria mundialista.

El histórico triunfo de la Tri ante Argentina en Buenos Aires

