Partido Ecuador vs Argentina: Con estas variantes en la alineación iría la Tri

La Tricolor, dirigido por Sebastián Beccacece, tendría cambios importantes para el duelo de eliminatorias sudamericanas

Ecuador recibirá a Argentina en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Guayaquil se viste de gala para la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la selección de Ecuador se medirá a su par de Argentina en un encuentro que promete emociones en el estadio Monumental este martes 9 de septiembre. Bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, la Tricolor se prepara para cerrar su participación en la fase de clasificación con una victoria en casa.

El estratega argentino ha dejado en el aire algunas dudas en la formación titular, sugiriendo posibles cambios respecto al partido anterior frente a Paraguay el pasado jueves 4.

En la defensa, las interrogantes se centran en el lateral izquierdo. A pesar de que Pervis Estupiñán es un fijo en el esquema, se ha especulado que Pie Hincapié podría tomar su lugar. Mientras tanto, en el costado derecho, se confirmaría la presencia de Angelo Preciado. De ser así, la zaga estaría compuesta por Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho e Hincapié.

Ecuador clasificó al Mundial 2026 tras el empate contra Perú cortesia

En el medio campo y el ataque, la principal novedad podría ser la inclusión de Kendry Páez en el rol ofensivo en lugar de Nilson Angulo, un movimiento que aportaría dinamismo y creatividad al ataque de la Tri acompañando a Enner Valencia, el centro delantero.

¿A qué hora es el partido de Ecuador vs Argentina?

Con estos posibles ajustes, Beccacece busca la fórmula ideal para sorprender a la albiceleste y despedirse de las eliminatorias con un resultado positivo ante su gente. El partido, por la fecha 18 está programado para las 18:00 de Ecuador.

¿Cómo llega Ecuador y Argentina para el duelo por eliminatorias?

El seleccionado de Ecuador llega a este encuentro luego del empate sin goles (0-0) contra la Albirroja en Asunción, mientras que loa argentinos se pararán en la cancha del Monumental tras ganar (3-0) de forma contundente a Venezuela en Buenos Aires.

Alineación posible de Ecuador ante Argentina



Portero: Hernán Galíndez.

Defensas: Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié.

Volantes: Moisés Caicedo, Alan Franco y Pedro Vite.

Atacantes: Gonzalo Plata, Kendry Páez y Enner Valencia.

¡Alistándose para el partido 🆚🇦🇷! pic.twitter.com/H8bXUzy5zI — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 8, 2025

