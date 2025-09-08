Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Ecuador
Ecuador recibirá a Argentina en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026Archivo

Partido Ecuador vs Argentina: Con estas variantes en la alineación iría la Tri

La Tricolor, dirigido por Sebastián Beccacece, tendría cambios importantes para el duelo de eliminatorias sudamericanas

Guayaquil se viste de gala para la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la selección de Ecuador se medirá a su par de Argentina en un encuentro que promete emociones en el estadio Monumental este martes 9 de septiembre. Bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, la Tricolor se prepara para cerrar su participación en la fase de clasificación con una victoria en casa.

Lea también: Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

El estratega argentino ha dejado en el aire algunas dudas en la formación titular, sugiriendo posibles cambios respecto al partido anterior frente a Paraguay el pasado jueves 4.

RELACIONADAS

En la defensa, las interrogantes se centran en el lateral izquierdo. A pesar de que Pervis Estupiñán es un fijo en el esquema, se ha especulado que Pie Hincapié podría tomar su lugar. Mientras tanto, en el costado derecho, se confirmaría la presencia de Angelo Preciado. De ser así, la zaga estaría compuesta por Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho e Hincapié.

ecuador eliminatorias
Ecuador clasificó al Mundial 2026 tras el empate contra Perúcortesia
Eliminatorias Copa Mu (15127486)

Paraguay regresa a un Mundial después de 16 años: la clave de su clasificación

Leer más

En el medio campo y el ataque, la principal novedad podría ser la inclusión de Kendry Páez en el rol ofensivo en lugar de Nilson Angulo, un movimiento que aportaría dinamismo y creatividad al ataque de la Tri acompañando a Enner Valencia, el centro delantero.

¿A qué hora es el partido de Ecuador vs Argentina?

Con estos posibles ajustes, Beccacece busca la fórmula ideal para sorprender a la albiceleste y despedirse de las eliminatorias con un resultado positivo ante su gente. El partido, por la fecha 18 está programado para las 18:00 de Ecuador.

¿Cómo llega Ecuador y Argentina para el duelo por eliminatorias?

El seleccionado de Ecuador llega a este encuentro luego del empate sin goles (0-0) contra la Albirroja en Asunción, mientras que loa argentinos se pararán en la cancha del Monumental tras ganar (3-0) de forma contundente a Venezuela en Buenos Aires. 

Alineación posible de Ecuador ante Argentina

  • Portero: Hernán Galíndez.
  • Defensas: Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié.
  • Volantes: Moisés Caicedo, Alan Franco y Pedro Vite.
  • Atacantes: Gonzalo Plata, Kendry Páez y Enner Valencia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Carlos Alberto Juárez: "El puesto de centrodelantero ya casi no existe"

  2. U. de Guayaquil desarrolla bioinsumos agrícolas con plantas nativas ecuatorianas

  3. Museo Nahím Isaías acoge legado de Mario Montero recreado por inteligencia artificial

  4. Partido Ecuador vs Argentina: Con estas variantes en la alineación iría la Tri

  5. Ecuador vs Argentina: ¿Dónde ver gratis el partido en pantalla gigante en Guayaquil?

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  2. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

  3. Aquiles Álvarez: “Perdónenme por bobo, confié en gente que no estuvo a la altura”

  4. Devolución del IVA: Anuncios oficiales versus retrasos en los pagos

  5. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

Te recomendamos