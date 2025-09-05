Paraguay regresa a un Mundial después de 16 años: la clave de su clasificación

De la mano del técnico Gustavo Alfaro, la Albirroja hizo historia y concretó su nueva participación al Mundial 2026

Álex Arce (i) y Gustavo Velázquez de Paraguay celebran la clasificación a la Copa Mundial 2026 en un partido ante Ecuador en el estadio Defensores del Chaco.

Después de 16 años de espera, el grito de gol paraguayo vuelve a resonar en la escena mundial. La selección de Paraguay, comandada por el estratega argentino Gustavo Alfaro, ha sellado su pase a la Copa del Mundo de 2026, desatando una euforia nacional que culminó con la declaración de un feriado para celebrar el histórico logro.

La clasificación se concretó tras un tenso empate 0-0 contra Ecuador en Asunción, un resultado que, sumado a otros marcadores de la jornada, fue suficiente para asegurar el regreso de la Albirroja al torneo más importante del fútbol, del que ha estado ausente desde la edición de Sudáfrica 2010.

El éxito es un rotundo triunfo para Alfaro, quien desde su llegada ha infundido una nueva mística en el equipo, caracterizada por la solidez defensiva y una convicción inquebrantable. Bajo su dirección, Paraguay ha permanecido invicto y ha cosechado victorias de gran peso contra potencias como Brasil, Argentina y Uruguay, demostrando que la Albirroja está lista para enfrentar a cualquiera.

El profesor Gustavo Alfaro clasificó al Mundial 2026 a la selección de Paraguay. Juan Pablo Pino / EFE

El camino a la clasificación en este 2025 ha sido una montaña rusa de emociones y resultados determinantes: una victoria 1-0 sobre Chile, un vibrante empate 2-2 con Colombia, un contundente 2-0 frente a Uruguay, y, a pesar de la derrota 1-0 ante Brasil, el crucial punto obtenido frente a Ecuador fue el que pavimentó el camino al Mundial.

¿En qué puesto está Paraguay y cuántos puntos tiene?

Con 25 puntos, la Albirroja se ubica en la sexta posición de la tabla y aún tiene la oportunidad de escalar más alto. Su último desafío será contra Perú (martes 9 de septiembre), en un partido en el que una victoria podría catapultarlos entre los tres primeros de la clasificatoria, consolidando aún más el brillante regreso de Paraguay al escenario del fútbol mundial.

Tabla de posiciones de Eliminatorias Sudamericanas

