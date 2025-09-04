Lionel Messi no jugará en Ecuador: Scaloni confirma su ausencia ante La Tri

Tras marcar un doblete ante Venezuela y alcanzar los 72 partidos, Messi cerró su ciclo en eliminatorias

Lionel Messi tuvo su último partido con la Albiceleste en Buenos Aires.

Fin de las especulaciones. Lionel Messi no será parte del plantel argentino que enfrente a Ecuador en Guayaquil este martes 9 de septiembre, en el cierre de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El técnico Lionel Scaloni confirmó la noticia tras la victoria 3-0 de Argentina ante Venezuela, partido en el que Messi fue titular, marcó un doblete y cerró su participación en esta fase clasificatoria.

“No va a viajar a Ecuador. Terminó cansado. No salió (del campo) por la emotividad del partido, y porque ya habíamos acordado que jugara los 90 minutos. Tiene merecido pasar un tiempo con su familia”, expresó Scaloni.

Messi marcó su último doblete por eliminatorias sudamericanas ante Venezuela. Cortesía

LigaPro: ¿Cambio de formato y aumento de equipos? | Esto respondió la organización Leer más

La última de Messi en Buenos Aires

Con su participación frente a la Vinotinto, el capitán argentino alcanzó 72 partidos en eliminatorias, igualando el récord histórico que ostentaba en solitario el defensa ecuatoriano Iván Hurtado.

Argentina, ya clasificada al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, culminará su camino clasificatorio en el estadio Monumental de Guayaquil. Por su parte, Ecuador, que también clasificó a la cita mundialista, espera un estadio lleno para celebrar el paseje al quinto Mundial en su historia.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.