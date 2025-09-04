Lionel Messi no jugará en Ecuador: Scaloni confirma su ausencia ante La Tri
Tras marcar un doblete ante Venezuela y alcanzar los 72 partidos, Messi cerró su ciclo en eliminatorias
Fin de las especulaciones. Lionel Messi no será parte del plantel argentino que enfrente a Ecuador en Guayaquil este martes 9 de septiembre, en el cierre de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.
El técnico Lionel Scaloni confirmó la noticia tras la victoria 3-0 de Argentina ante Venezuela, partido en el que Messi fue titular, marcó un doblete y cerró su participación en esta fase clasificatoria.
“No va a viajar a Ecuador. Terminó cansado. No salió (del campo) por la emotividad del partido, y porque ya habíamos acordado que jugara los 90 minutos. Tiene merecido pasar un tiempo con su familia”, expresó Scaloni.
La última de Messi en Buenos Aires
Con su participación frente a la Vinotinto, el capitán argentino alcanzó 72 partidos en eliminatorias, igualando el récord histórico que ostentaba en solitario el defensa ecuatoriano Iván Hurtado.
Argentina, ya clasificada al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, culminará su camino clasificatorio en el estadio Monumental de Guayaquil. Por su parte, Ecuador, que también clasificó a la cita mundialista, espera un estadio lleno para celebrar el paseje al quinto Mundial en su historia.
