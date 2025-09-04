Ecuador empató 0-0 con Paraguay | Eliminatorias Sudamericanas 2026

El resultado del cotejo le permitió a la Albirroja clasificar al Mundial 2026

En un partido cargado de tensión y estrategia, la selección de Ecuador logró rescatar un empate 0-0 en su visita a Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Un punto que, si bien no le permite mantener su posición privilegiada en la tabla, deja buenas sensaciones por la solidez defensiva y la capacidad de resistir fuera de casa.

La Tricolor, dirigida por Sebastián Beccacece, apostó por un planteamiento conservador pero eficaz.

Con Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez formando una línea de tres centrales bien sincronizada, la Tricolor logró neutralizar los intentos ofensivos de una selección paraguaya que, con este empate, certificó su clasificación al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La estrategia defensiva tuvo además el respaldo del trabajo táctico por los costados. Ángelo Preciado, más adelantado como volante por derecha, encontró libertades para proyectarse, mientras que Pervis Estupiñán también se sumó al ataque conectando con Nilson Angulo, uno de los más activos en el frente ofensivo.

Sin embargo, la ausencia de Moisés Caicedo, baja de última hora por una molestia muscular, fue notoria. Ecuador perdió claridad en la salida desde el mediocampo y, sobre todo, en la recuperación.

Jordy Alcívar, Pedro Vite y Kendry Páez intentaron asumir esa responsabilidad, pero carecieron de precisión y ritmo para generar sociedades y alimentar con balones limpios al ataque.

Ecuador generó dos ocasiones claras que pudieron cambiar el rumbo del encuentro

La primera, al minuto 30, cuando Angulo fue habilitado en solitario por la izquierda y sacó un remate colocado desde el borde del área, pero el arquero Roberto Fernández estuvo atento para evitar el gol.

Ecuador descendió al cuarto lugar de la tabla de posiciones tras empate con Paraguay. EFE

La segunda llegó al 68’, cuando Kendry Páez dejó atrás a Junior Alonso con un elegante recorte, pero su definición terminó por encima del travesaño.

El empate deja a Ecuador con 26 puntos, pero lo relega al cuarto lugar de la tabla, superado por Brasil y Uruguay, que ganaron sus respectivos partidos ante Chile y Perú.

Si bien el punto suma, el sabor es agridulce por lo que significa en la clasificación, más aún considerando que el cierre de las eliminatorias será ante nada menos que la campeona del mundo, la Argentina de Lionel Messi.

Ese duelo, programado para el martes 9 de julio en el estadio Monumental de Guayaquil, será determinante. Ecuador necesitará algo más que solidez defensiva para plantarse ante una Argentina poderosa y cerrar con autoridad su camino al Mundial.

Por ahora, la Tricolor se lleva un empate trabajado, producto del orden y la disciplina táctica, y mantiene viva la ilusión de llegar a la Copa del Mundo.

