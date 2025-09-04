Paraguay vs. Ecuador EN VIVO: sigue aquí el partido en Asunción | Eliminatorias 2026

La Tri busca mantener su segundo lugar en la tabla y ganar por primera vez en tierras paraguayas

Ecuador visita este jueves 4 de septiembre Asunción para enfrentar a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, escenario donde nunca logró ganar por eliminatorias. La Tri ya tiene asegurado su cupo al Mundial 2026 y buscará sumar puntos para mantenerse en el segundo lugar de la clasificación, mientras que Paraguay espera certificar su regreso a la élite tras no participar en los últimos tres mundiales.

La Albirroja llega con ausencias importantes: Julio Enciso, Fabián Balbuena y Mathías Villasanti no podrán estar en el duelo, lo que obliga al técnico Gustavo Alfaro a apostar por nuevos talentos como Rolando Martínez, Adrián Alcaraz y Braian Ojeda. Aun así, Paraguay mantiene la ventaja histórica en casa frente a Ecuador, con cinco victorias y un empate en seis encuentros previos.

Ecuador y Paraguay empataron 0-0 en el primer duelo de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Archivo

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, se presenta con plantel completo y sin bajas significativas. Destacan los regresos de Hernán Galíndez al arco y la participación de jóvenes volantes como Jordy Alcívar y Patrik Mercado. La Tri ha mostrado solidez defensiva durante las eliminatorias, recibiendo solo cinco goles en 16 partidos, y buscará mantener esa fortaleza ante una Paraguay que intentará vulnerar su defensa.

El partido representa un desafío histórico para Ecuador y una oportunidad de celebración para Paraguay. Con un despliegue de seguridad que incluye 4.000 agentes, se espera un duelo intenso y disputado, marcado por la necesidad de la Albirroja de asegurar su clasificación y por la Tri de mantener su invicto histórico en Asunción, una plaza donde aún no ha logrado ganar en eliminatorias.

Día: jueves 4 de septiembre

Horario: 18:30 (ECU / COL / PER), 19:30 (VEN / BOL), 20:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI

Dónde: estadio Defensores del Chaco, Asunción

Canales de TV y streaming: El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Alineaciones confirmadas del Paraguay vs. Ecuador HOY

Sigue el minuto a minuto del partido en Asunción

