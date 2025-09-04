Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Paraguay, Ecuador
Paraguay recibirá a Ecuador por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026.cortesía

Paraguay vs. Ecuador EN VIVO: sigue aquí el partido en Asunción | Eliminatorias 2026

La Tri busca mantener su segundo lugar en la tabla y ganar por primera vez en tierras paraguayas

  • Redacción Expreso

Ecuador visita este jueves 4 de septiembre Asunción para enfrentar a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, escenario donde nunca logró ganar por eliminatorias. La Tri ya tiene asegurado su cupo al Mundial 2026 y buscará sumar puntos para mantenerse en el segundo lugar de la clasificación, mientras que Paraguay espera certificar su regreso a la élite tras no participar en los últimos tres mundiales.

(Le puede interesar: Brasil vs. Chile: día y canales para ver EN VIVO | Eliminatorias 2026)

La Albirroja llega con ausencias importantes: Julio Enciso, Fabián Balbuena y Mathías Villasanti no podrán estar en el duelo, lo que obliga al técnico Gustavo Alfaro a apostar por nuevos talentos como Rolando Martínez, Adrián Alcaraz y Braian Ojeda. Aun así, Paraguay mantiene la ventaja histórica en casa frente a Ecuador, con cinco victorias y un empate en seis encuentros previos.

ecuador vs paraguay
Ecuador y Paraguay empataron 0-0 en el primer duelo de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.Archivo

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, se presenta con plantel completo y sin bajas significativas. Destacan los regresos de Hernán Galíndez al arco y la participación de jóvenes volantes como Jordy Alcívar y Patrik Mercado. La Tri ha mostrado solidez defensiva durante las eliminatorias, recibiendo solo cinco goles en 16 partidos, y buscará mantener esa fortaleza ante una Paraguay que intentará vulnerar su defensa.

RELACIONADAS

El partido representa un desafío histórico para Ecuador y una oportunidad de celebración para Paraguay. Con un despliegue de seguridad que incluye 4.000 agentes, se espera un duelo intenso y disputado, marcado por la necesidad de la Albirroja de asegurar su clasificación y por la Tri de mantener su invicto histórico en Asunción, una plaza donde aún no ha logrado ganar en eliminatorias.

  • Día: jueves 4 de septiembre
  • Horario: 18:30 (ECU / COL / PER), 19:30 (VEN / BOL), 20:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI
  • Dónde: estadio Defensores del Chaco, Asunción
  • Canales de TV y streaming: El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Alineaciones confirmadas del Paraguay vs. Ecuador HOY

Sigue el minuto a minuto del partido en Asunción

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. EE. UU. respetará la soberanía de México, pero promete seguir atacando a los cárteles

  2. Spotify Messages: Cómo usar el nuevo servicio de mensajes para recomendar música

  3. Ecuador vs Paraguay: ¿Se verá en televisión nacional el partido de eliminatorias?

  4. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

  5. LigaPro: ¿Cambio de formato y aumento de equipos? | Esto respondió la organización

LO MÁS VISTO

  1. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

  2. ¿Richard Gómez, vocal de los asegurados en el IESS, salió del Ecuador?

  3. Adultos mayores pondrán acción de protección por atraso en devolución del IVA

  4. ¿De qué murió Marvin Salas, alcalde de Nobol?

  5. Alineación oficial de Ecuador vs. Paraguay en Asunción por la fecha 17 eliminatoria

Te recomendamos