Messi juega su último partido ante su gente: Dónde ver Argentina vs Venezuela

El Monumental será testigo de la despedida de Messi y de una Venezuela que busca hacer historia en las Eliminatorias

Este jueves 4 de septiembre de 2025, el Estadio Monumental de Buenos Aires se vestirá de gala para un partido que trasciende lo deportivo. Argentina, ya clasificada al Mundial 2026 y líder indiscutible de las Eliminatorias Sudamericanas con 35 puntos, se enfrenta a una Venezuela que busca un cupo en la cita mundialista. Sin embargo, todos los reflectores apuntarán a un solo hombre: Lionel Messi.

Messi se despide de las Eliminatorias Sudamericanas ante su gente

A sus 38 años, la Pulga disputará su último partido de Eliminatorias, un evento que promete ser una despedida épica ante su público. El Monumental será el escenario perfecto para que la afición rinda homenaje a su capitán y máximo ídolo.

Messi será el líder de Argentina ante Venezuela. Archivo

Venezuela, con la calculadora en mano

Mientras Argentina celebra la despedida de su astro, la selección de Venezuela llega a este encuentro con la imperiosa necesidad de sumar puntos.

Argentina sin Messi frente a Ecuador en Guayaquil | Eliminatorias Sudamericanas 2026 Leer más

La Vinotinto se ubica en el séptimo lugar de la tabla con 18 puntos, posición que le otorga el boleto al repechaje mundialista. Sin embargo, su cupo está en riesgo, ya que Bolivia le sigue de cerca con 17 unidades.

El equipo dirigido por Fernando Batista no solo deberá buscar un buen resultado en Buenos Aires, sino que también estará pendiente del partido entre Colombia y Bolivia en Barranquilla.

Una victoria venezolana, sumada a una derrota de Colombia, podría mantener a La Vinotinto en zona de repechaje e incluso soñar con arrebatarle el sexto puesto a los Cafeteros en la última fecha de las eliminatorias.

Venezuela busca el repechaje de la Copa del Mundo 2026. cortesía|

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Dónde ver el partido de Argentina vs Venezuela

El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, comenzará a las 18:30 (hora de Argentina). Para los hinchas en Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, en sus plataformas de televisión pagada y digital.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!