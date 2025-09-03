Argentina sin Messi frente a Ecuador en Guayaquil | Eliminatorias Sudamericanas 2026

El astro argentino se despediría de las Eliminatorias Sudamericanas jugando ante Venezuela, en casa

Ecuador recibirá a Argentina en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Lionel Messi no jugaría el partido de Argentina contra Ecuador, la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La noticia fue adelantada por el periodista Joaquín Bruno de TyC Sports.

El encuentro, programado para el martes 9 de septiembre de 2025, a las 18:00 (hora de Ecuador) en el estadio Monumental, podría ver a la Albiceleste sin su máxima estrella.

La razón detrás de la decisión

La posible ausencia de Messi no se debe a una lesión, sino a una elección personal. Según fuentes cercanas, el capitán de la selección Argentina priorizaría sus compromisos con el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS).

Ecuador y Argentina ya clasificaron al Mundial 2026. Archivo

Con un calendario apretado en el club estadounidense, el astro buscaría gestionar su carga física y evitar un viaje que no es crucial para su selección.

Último partido de Messi en Eliminatorias sería ante Venezuela

De confirmarse, su último partido en estas eliminatorias sería el que disputará Argentina ante Venezuela, el jueves 4 de septiembre.

La decisión de Messi se entiende en el contexto de que tanto Argentina como Ecuador ya tienen su boleto asegurado para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste lo hizo como líder de la tabla y la Tri también garantizó su presencia en la cita mundialista.

Un partido sin presiones, pero con sabor agridulce

Sin embargo, para los aficionados ecuatorianos, la noticia es un trago amargo. Muchos esperaban ver a Messi en acción por última vez en un partido oficial de eliminatorias en territorio ecuatoriano.

