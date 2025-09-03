Jugadores de Barcelona SC llevaría tres meses sin cobrar sueldos | LigaPro 2025

Barcelona SC acumula tres meses de deuda salarial con su plantel, por más de $2,4 millones

Malas noticias no cesan en Barcelona SC. El ídolo del Astillero, que este año conmemoró su centenario, atraviesa un momento crítico que combina una gestión financiera cuestionada con un rendimiento deportivo decepcionante.

Barcelona SC adeudaría tres meses de salarios a su plantel

Según información de un dirigente, la actual directiva, liderada por Antonio Álvarez, adeudaría tres meses de salarios al plantel principal.

La cifra es alarmante: el presupuesto anual para sueldos, primas y finiquitos asciende a más de $9.6 millones. Esto significa que los pagos pendientes superan los $2.4 millones, una deuda que ahoga aún más las finanzas del club.

Barcelona SC ocupa el segundo puesto en la tabla de la LigaPro 2025.

Deudas que se acumulan y decepción en la cancha

Este problema no es nuevo. En la Asamblea General Ordinaria de mayo, se reveló que el pasivo del club se disparó a $54.1 millones.

Esta cifra, por sí sola, ya ponía en alerta a los socios. Ahora, el impago de salarios añade más presión a una dirigencia que ha sido cuestionada desde el inicio de su mandato, en mayo de 2024.

No es la primera vez: antecedentes de retrasos en pagos

La situación se agrava al recordar el testimonio de Gustavo Flores, ex-preparador de arqueros, quien reveló en una entrevista con el diario EXPRESO que, en su tiempo en el club, la deuda con el plantel llegó a ser de hasta cuatro meses.

Rendimiento deportivo: fracaso en Copa Libertadores y Copa Ecuador

En la cancha, el panorama es igual de sombrío. La temporada 2025 ha sido un fracaso para el equipo, que fue eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores y también de la Copa Ecuador.

Silencio oficial: el club no responde ante los cuestionamientos

A pesar de los intentos de este medio por obtener una respuesta oficial de los directivos, no ha habido ninguna declaración por parte del presidente Antonio Álvarez ni de su equipo financiero.

