Eliminatorias Sudamericanas 2026: fecha, hora y canal para ver Ecuador vs Paraguay

La Tricolor, ya clasificada al Mundial, buscará seguir sumando ante un Paraguay que necesita al menos un empate

La emoción de las Eliminatorias Sudamericanas está en su punto más álgido, y el jueves 4 de septiembre de 2025 nos trae un partido lleno de expectativas. Ecuador visita a Paraguay en el mítico Estadio Defensores del Chaco, en un encuentro crucial por la fecha 17.

A partir de las 18:30 (hora local), la pelota rodará en un duelo con panoramas muy diferentes para cada selección.

Ecuador con el boleto en la mano, Paraguay se juega el todo por el todo

La Tricolor, dirigida por Sebastián Beccacece, llega a este compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su pase al Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Con 25 puntos en la tabla, el equipo ya tiene su boleto sellado, pero buscará cerrar esta fase de clasificación de la mejor manera.

Ecuador contará con sus principales figuras en la visita a Paraguay. MIGUEL CANALES

La buena noticia para los ecuatorianos es que contarán con todo su arsenal, incluyendo a figuras clave como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán.

Paraguay, obligado a sumar para clasificar al Mundial 2026

En contraste, la situación para Paraguay es mucho más dramática. El equipo de Gustavo Alfaro, con 24 unidades, necesita al menos un empate para asegurar su clasificación directa y poner fin a una larga espera desde Sudáfrica 2010.

Sin embargo, la Albirroja enfrentará este decisivo encuentro con ausencias importantes debido a lesiones, como las de Fabián Balbuena y Julio Enciso.

¿Dónde ver el partido?

No te pierdas este emocionante choque en vivo. En Ecuador, el partido será transmitido por El Canal del Fútbol, Zapping Sports y DGO (DirecTV), tanto en televisión como a través de sus plataformas digitales.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

