Paraguay vs Ecuador: la tabla de Eliminatorias 2026 y lo que se juega cada selección

Revisa el panorama de clasificación antes del Paraguay vs Ecuador. Colombia, Venezuela y Uruguay también se juegan mucho

La emoción de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llega a su punto álgido con la fecha 17. Este jueves, 4 de septiembre de 2025, el Estadio Defensores del Chaco será el escenario de un choque clave: Paraguay vs Ecuador.

Ecuador, con pasaje en mano, busca consolidarse

La selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, afronta este partido con la tranquilidad de haber asegurado su clasificación a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Tricolor, con 25 puntos, se ubica en el segundo lugar de la tabla, empatada con la ya clasificada Brasil, que ocupa la tercera posición. Un triunfo ante Paraguay le permitiría consolidarse en la parte alta y asegurar un mejor posicionamiento en el sorteo mundialista.

Ecuador se prepara para visitar a Paraguay. ANGELO CHAMBA

Paraguay se juega la vida por la clasificación directa

Para Paraguay, el partido es una verdadera final. Con 24 puntos, los guaraníes comparten puntaje con Uruguay y luchan por conseguir uno de los cupos directos al Mundial.

Una victoria en casa los pondría prácticamente con un pie en el avión a Norteamérica, mientras que un empate los dejaría a la espera de otros resultados para no caer en la zona de repechaje.

La tabla al rojo vivo: ¿Quién se queda con el repechaje?

La parte media de la tabla está más apretada que nunca. Colombia se ubica con 22 puntos, intentando asegurar su lugar entre los seis primeros.

Por su parte, Venezuela se aferra a la posición de repechaje con 18 puntos, soñando con una clasificación directa. Mientras tanto, selecciones como Chile y Perú aún tienen esperanzas de alcanzar la repesca y mantener viva su ilusión mundialista.

Ecuador buscará la clasificación al Mundial 2026 ante Ecuador. GUSTAVO GUAMAN

Así está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

