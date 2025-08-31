Independiente del Valle ya puede sumar segundo campeonato nacional

La ventaja de IDV como líderes de la LigaPro lo hace “inalcanzables”, analizan los expertos. “Ya denles la copa”, dicen.

Los jugadores de Independiente celebraron el sábado 30 de agosto una por demás holgada presentación ante Técnico Universitario (4-0).

Los 12 y 14 puntos de ventaja que tiene sobre Barcelona y Liga de Quito, respectivamente, hacen que a Independiente del Valle ya se lo pueda considerar como el campeón 2025. En eso coinciden analistas y exfutbolistas.

Y es que los Rayados suman 59 unidades, mientras que los amarillos tienen 47, mientras que los universitarios acumulan 45, con el mismo número de encuentros (27) que los punteros del campeonato nacional.

“Ya se lo podría considerar campeón... es muy difícil que en el hexagonal final los equipos puedan acortar distancia; quizás perderá uno o máximo dos cotejos, pero la distancia es demasiada como para que en 10 partidos que faltan puedan acortarse tanto las diferencias”, precisó a EXPRESO el exfutbolista Juan Francisco Aguinaga.

A la ventaja que tiene Independiente lo alto de la tabla se le debe añadir que tiene un gol diferencia de +30, contra los +8 del Ídolo del Astillero y +16 de los albos, casi un punto más.

En ese contexto, el exatacante de Deportivo Quito, Martín Mandra, confesó que más allá de la diferencia de puntos, debe considerarse “la regularidad que tiene sobre Barcelona y Liga. Eso hace que no exista forma de que se le escape el título”, dijo enfático.

El argentino, campeón con los chullas en 2008 y 2009, añade que en 27 compromisos disputados hasta el momento, los dirigidos por Javier Rabanal solamente han perdido dos cotejos (frente a Libertad FC y Emelec), empatado ocho y vencido en 17 oportunidades.

Hegemonía sólida

Para los consultados por EXPRESO, el buen momento por el que pasa el equipo de Sangolquí se fundamenta en varios aspectos, entre ellos “que es un equipo muy bien conformado, afianzado y que también ha aprovechado los malos resultados de sus perseguidores”, señaló Aguinaga.

Mientras que Mandra destacó el “funcionamiento que tiene en los tres torneos (LigaPro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador) y su amplia plantilla, donde si toca destacar a alguien señalaría a (Claudio) Spinelli”, analizó.

Ambos resaltan también el trabajo realizado por el entrenador Javier Rabanal, quien “si bien no tuvo un buen comienzo, se ha venido afianzando y ahora está viviendo un buen momento”, sostuvo Aguinaga.

“Rabanal ha encontrado un funcionamiento que le ha permitido competir a excelente nivel. Además, tiene una plantilla, con la que puede alternar su forma de juego de acuerdo con el rival”, afirmó Mandra.

El defensor argentino Richard Schunke (d) es uno de los baluartes del buen momento por el que pasa Independiente del Valle. KARINA DEFAS / EXPRESO

Criticado sistema de la LigaPro

El actual sistema del campeonato es lo único que no ven con buenos ojos los especialistas, ya que -a decir de ellos- los equipos ingresan al Hexagonal con la misma cantidad de puntos con la que terminan en la Fase Inicial; es decir, si en este momento se terminara, IDV entraría con 59 puntos y así sucesivamente.

“No me gusta, porque dividen en grupos, pero siguen con los mismos puntos; entonces mejor habría sido que hagan una liguilla con puntos de bonificación o como venían haciendo antes con dos campeones y una final”, admitió Mandra.

De su lado, Aguinaga sugirió hacer “mejor una fase playoff entre el primero con el octavo y así de acuerdo a las posiciones en las que quedaron. Pero bueno, fueron los mismos dirigentes los que votaron para que sea de esta manera”.

