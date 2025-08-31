Barcelona SC cae ante Católica y los hinchas expresan su dolor a jugadores

El Monumental en silencio: Barcelona SC sufre otra derrota y la frustración estalla en su hinchada

Rescalvo volvió a perder y los hinchas ya no soportan más los malos resultados.

“Ñaño, a nosotros nos duele lo que está pasando”. Esa frase no fue un grito. Fue un dardo directo al corazón de Barcelona SC. Lo pronunció un hincha en la concentración, antes del partido que perdió ante Católica 3-2. Sin cámaras, sin micrófonos, solo cara a cara, con la vena a punto de estallar, con la rabia acumulada de tantos fracasos. Pero nada cambió.

Barcelona volvió a perder, y dolió; dolió más porque fue en su casa.

La tarde comenzó tranquila afuera del estadio Monumental. Algunos comían en el único puestito de comida, la policía, confiada, se retiraba porque “no había movimiento”.

Joaquín Valiente (d) anotó el primer gol en el duelo de Barcelona ante Universidad Católica en el estadio Monumental. MIGEUEL CANALES

Mucho drama dentro y fuera de la cancha

Error. La barra lo tenía todo planeado. Se dispersaron, esperaron el descuido y, en segundos, más de cien socios estaban dentro. Corre, gritos, tensión. Frente a frente con los jugadores, los reclamos calaban más que cualquier golpe: “No sabemos qué pasa adentro, pero afuera es un desastre. Eliminados de Sudamericana, eliminados de Copa Ecuador. ¿Y la liguilla? De adorno”, vociferaban.

EL GOL DE VALIENTE

El Monumental, castigado, estaba vacío. Ni un bombo, ni un grito, solo silencio. Minuto 14: Campi arriesga, toca con Corozo, la bola le queda a Vallecilla que rompe líneas y deja atrás a Anangonó. Pasa a Joaquín Valiente, que define cruzado. Gol del 1-0. Abrazo entre jugadores, alivio contenido. Silencio en las gradas, un instante de respiro.

Esto lo fue lo que pasó en la concentración

(VIDEO) Hinchas de BSC fueron a reclamar a los jugadores en la concentración https://t.co/GFBKoonIFW pic.twitter.com/A8UmPy0JaT — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) August 31, 2025

El terror del segundo tiempo en el Monumental

Barcelona siempre da vida al rival. Minuto 50: Anangonó centra, Palacios la baja y Alonso fusila. Empate celeste. Un mazazo. En la banca, Rescalvo agarra la tablet como si fuera su VAR personal, impotente.

La Católica celebraba mientras Barcelona miraba al suelo. Minuto 84: Londoño gana la pelota a Montaño, maniobra y Díaz define. 2-1. Rescalvo, mirada perdida. Minuto 87: Campi sube y salva el empate, pero no bastó. Díaz centra, José Fajardo supera a Vallecilla y gol: 3-2. Increíble. Monumental en silencio absoluto.

El ídolo volvía a perder. Afuera, hinchas esperaban a los jugadores para seguir reclamando. Barcelona no despierta. La frustración se siente en cada rincón, en cada silencio. Nadie tiene respuestas, pero el dolor de su gente, ese sí, es evidente.

