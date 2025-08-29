Roberto Ordóñez de Cuenca Jrs: “No soy yo, es la gracia de Dios”

“La Tuka” Ordóñez predicará la palabra de Dios después de dejar fuera a Barcelona SC de Copa Ecuador

Roberto “La Tuka” Ordóñez volvió a ser protagonista. Y aunque muchos lo señalan como el héroe de la clasificación, él se encarga de aclarar que todo lo que vive no es obra suya, sino “la gracia de Dios”. Así lo sintió antes del partido contra Barcelona SC, cuando tuvo un sueño que le anticipaba lo que iba a ocurrir: que Cuenca Juniors daría la sorpresa y eliminaría al Ídolo en la Copa Ecuador.

No es la primera vez que la fe y los sueños lo acompañan. Ya en diciembre de 2019 había vivido algo similar. “Soñé que íbamos a ser campeones con Delfín y se cumplió”, recordó. Y ahora, con apenas un año y medio en el profesionalismo, Cuenca Juniors se mete en la historia con su aporte.

Or´dóñez: Entre los estudios, el fútbol y la fe

“Hay que ser claros, que no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Sabíamos que el partido era duro, hablamos de Barcelona, pero yo le dije a los chicos que esta misión era de entrega y fe, que íbamos a dejar la vida en la cancha”, contó emocionado.

A sus 40 años, mientras combina el fútbol con sus estudios de Administración de Empresas, la madrugada posterior al partido la vivió como nunca. Su teléfono explotaba de mensajes, llamadas y felicitaciones. “Ya no me cabían más notificaciones. Yo empecé a jugar cuando otros ya tenían una carrera hecha. Lo mío fue distinto, y por eso agradezco a Dios que a mis 40 años siga vigente”, expresó.

La alegría fue total en Cuenca

En los dos goles que sellaron la victoria ante Barcelona tuvo participación directa. “En el primer tiempo bien pudimos anotar, pero el arquero de ellos lo sacó. Ya en el segundo tiempo nos salió todo”, comentó.

El gol del nigeriano Feyiseitan Asagidigbi lo celebró con orgullo: “Ese gol le hace bien porque es un chico que trabaja en silencio y está lejos de su casa”.

Ahora viene un reto distinto: cumplir con una promesa personal. Ordóñez había dicho que si dejaban en el camino a Barcelona predicaría la palabra de Dios en la calle. “Uno solo hace lo que Dios dispone. Tengo que prepararme para eso, es algo que tengo en mi corazón”, aseguró el delantero que ya suma 22 goles con la camiseta de Cuenca Juniors.

Un goleador que no solo vive de anotar, sino también de la fe y de los sueños que, para él, nunca son casualidad.

