Barcelona SC sufre golpe histórico: Cuenca Juniors lo elimina de la Copa Ecuador

Roberto “La Tuka” Ordóñez había lanzado su advertencia como un presagio: “Cuenca Juniors va a eliminar a Barcelona SC de la Copa Ecuador”. Muchos pensaron que era una frase más de confianza, pero terminó siendo una sentencia cumplida.

El equipo azuayo de la segunda categoría, que apenas acaricia un año y medio en el profesionalismo, escribió la página más gloriosa de su corta historia dejando fuera al Ídolo del Astillero, que ahora camina entre la frustración y la crisis.

Gol de Cuenca Juniors y comienza la historia

Barcelona SC no estaba en nada

Barcelona llegó a Cuenca con un once alterno, casi experimental. En la nómina, el único hombre con peso real era Ignacio De Arruabarrena, quien se encargó de sostener lo insostenible. Ismael Rescalvo apostó por una alineación con De Arruabarrena; Byron Castillo, Álex Rangel, Franklin Guerra y Mario Pineida; Leonai Souza, Dixon Arroyo, Jandry Gómez y Aníbal Chalá; Gabriel Cortez y Miguel Parrales.

En contraste, Cuenca Juniors saltó a la cancha con el hambre de los que no tienen nada que perder: Cortez; Cheme, González, Mercado y Mosquera; Preciado, Torres, Asagidigbi y Góngora; Rosa y el eterno Ordóñez, el líder que cargó con la ilusión de toda una ciudad.

Los goles del Cuenca Juniors fueron en el segundo tiempo

El primer tiempo fue un asedio. Al minuto 20, los cuencanos tuvieron la gloria a sus pies, pero apareció De Arruabarrena para ahogar el grito de gol en una estirada monumental. Fue la atajada del partido, quizá de la Copa. La hinchada local no lo podía creer. En la siguiente jugada, Cuenca volvió a rozar el tanto, pero los nervios y la ansiedad jugaron en contra de los suyos.

La tensión se trasladó al segundo tiempo. Gabriel Cortez rozó la hazaña de un gol olímpico desde la esquina, una jugada que parecía escrita para la historia. El balón viajaba directo al arco, pero el guardameta Cortez —homónimo, rival y verdugo— se encargó de evitar que la fiesta se encendiera antes de tiempo.

El gol de Roberto La Tuka Ordóñez

La verdadera explosión llegó a los 58 minutos. Feyiseitan Asagidigbi apareció como fantasma en el área tras una cortina de “La Tuka” Ordóñez y puso el 1-0. Fue un estallido en el estadio: el nigeriano abría el camino a la hazaña.

Apenas cuatro minutos después, la noche quedó marcada para siempre. Un centro preciso de Zambrano encontró la cabeza de Ordóñez, que se elevó como en sus mejores días y sentenció con un golazo el 2-0 definitivo.

Barcelona, impotente, no encontró reacción. El equipo de Segunda Categoría lo desnudó, lo dejó sin Copa y sumió a su entrenador en un callejón oscuro. Rescalvo, en el banco, parecía no entender cómo el gigante había caído ante un recién nacido del fútbol ecuatoriano.

El pitazo final no solo selló la clasificación de Cuenca Juniors, también escribió una de las páginas más dolorosas en la historia reciente de Barcelona SC. La Copa Ecuador 2025 tiene nuevo protagonista, y su nombre resuena con fuerza: Cuenca Juniors.

