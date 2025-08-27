Copa Ecuador: Roberto Ordóñez quiere sacar a Barcelona SC pese a ser hincha del ídolo

Copa Ecuador: Roberto Ordóñez, jugador de Cuenca Jr, y fanático de Barcelona SC, busca dejar fuera al club de sus amores.

Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez vive un renacer inesperado en Cuenca. A sus 40 años, con 21 goles y un título en la Segunda Categoría, se ha convertido en el líder del novel Cuenca Juniors, el equipo que hoy enfrenta a Barcelona por la Copa Ecuador en busca de su paso a los octavos de final.

Con fe inquebrantable, sacrificio y goles decisivos, el delantero se alista para el partido más histórico en la corta vida del club: enfrentar al Ídolo en el Alejandro Serrano, donde él, a pesar de ser hincha amarillo, quiere eliminar al equipo de Ismael Rescalvo.

Usted está ‘embalado’ con Cuenca Juniors. Goles y más goles.

Es que no soy yo, es la gracia de Dios. Dios está trabajando en mí. Gracias, Señor, porque estamos aquí para aportar con nuestro granito de arena.

Estamos hablando ya de ocho meses en Cuenca.

Estoy acá desde enero. La verdad es que me ha encantado la ciudad. Está hermosa, distinta, es otro cantar.

En Cuenca se ha enfocado al máximo.

Trato de descansar, que es lo fundamental. En una semana larga de trabajo hago mis entrenamientos, luego recuperación y además entreno aparte dos o tres veces más. A eso le sumo la buena alimentación, el descanso, frutas, yogur con granola que me encanta en las mañanas. Y siempre, siempre con la palabra de Dios y aprovechando para conocer lugares turísticos.

¿Pensó que le iba a ir tan bien en este club que es nuevo?

Vine con una mentalidad clara: estar tranquilo en una ciudad cómoda, donde me han recibido muy bien. Tengo muy buena relación con la directiva, con la familia Cuéllar, con la familia Eljuri. Vine también con otro enfoque, no solo futbolístico. Quería aprender de ellos, que son empresarios visionarios. Yo creía que tenía visión, pero me he contagiado de la manera en que piensan y eso me motiva a aprender más cada día.

¿Qué es lo que tanto le apasiona?

La comida es espectacular. No soy de salir mucho, pero conocí una marisquería, El Manaba del San, que es un boom acá. Comida buenísima, creo que es como estar en Manta o Portoviejo. Con el grupo compartimos encebollados, siempre en hermandad.

Aportó con un gol para avanzar a la final y otro para ganar el título, ¿cómo lo tomó?

Venía trabajando para eso. Sabía que no iba a ser fácil, pero con Dios nada es imposible. No camino solo, Él va a mi lado y con Él soy vencedor. Llegar a la final implicaba ganarla como sea. El partido fue complicado: perdíamos 1-0, el clima, el rival, todo en contra. Pero apareció una genialidad del Señor, hicimos tres goles y luego celebramos el campeonato.

Es una locura: 21 goles con 40 años y en la altura.

Mucha gente no lo cree. A mis 40 años juego a este nivel y en altura. Me preguntan cómo aguanto 90 minutos intensos, sin lesiones, siempre entrenando al 100 %. El mismo entrenador me dice: “Podías jugar aún dos años más en la A”. Pero no todo es dinero, a veces pesa más la tranquilidad familiar y el proyecto a futuro. Aquí me plantearon algo interesante y eso inclinó mi decisión por venir a Cuenca.

El partido más histórico para Cuenca Juniors: ante Barcelona por Copa Ecuador.

Nos enfrentamos a un rival grandísimo. Tenemos juventud y experiencia, y siempre digo lo que repite el profesor Vanegas: los jóvenes ganan partidos, pero los de experiencia ganan campeonatos.

La meta es eliminar a Barcelona y seguir avanzando.

Es el partido que esperábamos. Me preguntaron qué rival quería y respondí: Barcelona. Y salió Barcelona. En Cuenca ahora hay una ‘fiebre’, será una gran fiesta. Este club confía en Dios, transmite fe. Aquí hay mucho talento, aunque la (Segunda) Categoría a veces sea menospreciada. Sabemos el potencial de Barcelona, pero queremos hacerles daño y vamos a trabajar para que sea un partido maravilloso para la institución y para nosotros como jugadores.

Además de Ordóñez, ¿qué compañeros han jugado contra Barcelona?

Jesús Preciado y Jorge Góngora en Gualaceo. Somos tres o cuatro con esa experiencia. Para el resto es la locura, la adrenalina de enfrentar a Barcelona. Yo estoy por retirarme, pero cada vez que enfrentaba a un grande mi anhelo era marcarle.

¿Por qué?

Barcelona da un plus. No por falta de respeto, sino con respeto al rival y a la hinchada. El Ídolo vende, está en los ojos de todo el país. Si le hacemos un gran partido y ganamos, sería un golpe anímico espectacular para nuestro proyecto y para la ciudad. Habrá gente feliz y otros molestos, pero trabajamos por fe. La gloria es de Dios, Él siempre bendice al esforzado y valiente.

¿Se ve haciendo un gol?

Lo deseo, lo anhelo, pero quiero transmitir tranquilidad a mis compañeros. Que vivamos este partido como la gran final, porque eso significa Barcelona. Recuerdo la final que gané en 2022 con Aucas, fue histórico.

Un hincha de Barcelona que quiere eliminar a Barcelona.

Sé que el Señor hará algo por nosotros. Será como David contra Goliat. Dentro del campo somos 11 contra 11, y el que haga mejor las cosas gana. Han pasado meses desde el sorteo, lo esperábamos con ansiedad.

La fiesta en Cuenca es dentro y fuera de la cancha

¿Hay motivación especial de la dirigencia? ¿Premio especial para este partido?

Vamos a conversar con la directiva. Algunos temas quedaron pendientes porque los dirigentes estuvieron fuera. A veces me toca a mí ser el que habla de frente, el ‘capo’, pero tengo buena relación con ellos.

Choque de gigantes con Felipe Caicedo si llega a jugar.

Será una guerra de titanes. Mucha gente ya me escribe preguntando a qué hora juega La Tuka. Unos me apoyan, otros quieren que me vaya mal porque son hinchas rivales, pero esto es fútbol.

Felipe y usted vienen de Rocafuerte.

Sí, los dos somos de ‘Roca’, y de ‘Roca’ somos fuertes.

¿Y los estudios cómo quedaron?

Me gradué en Educación Física, tengo un máster y ahora estudio Administración de Empresas. Dios me trajo acá con un propósito: quiero ser formador, inculcar valores, respeto, tolerancia, amor al prójimo y al trabajo.

Ahora los hinchas del Cuenca Juniors dirán ante el Barcelona: “Tuka, saca tu cañón”.

En la final un hincha gritó eso, y yo solamente me reí. Soy barcelonista, pero un día Duffer Alman me dijo: “Uno debe ser hincha del equipo que le da de comer”. Por esta camiseta peleo con el alma, porque me brinda la oportunidad de darle el pan a mi familia.

