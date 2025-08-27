Cuenca Jr. vs. Barcelona SC EN VIVO: canal de TV y señal abierta Copa Ecuador

El fútbol ecuatoriano vivirá una noche especial este jueves 28 de agosto, cuando Cuenca Jr., equipo revelación del balompié azuayo, reciba en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a Barcelona Sporting Club por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2025. El partido arranca a las 19:00 y será transmitido por Teleamazonas desde las 18:45, en señal abierta.

Barcelona SC es el último de los grandes en debutar en esta instancia, pero lo hace frente a un adversario que se ha ganado el respeto en tiempo récord. Con apenas 18 meses de existencia, Cuenca Jr. es bicampeón provincial y ya tiene asegurada su participación en la próxima edición de la Copa Ecuador. Ahora, los Gallos quieren hacer historia eliminando al Ídolo del Astillero.

Cuenca vive una fiesta con Los Gallos de segunda categoría

Les esperamos a todos!!



VAMOS GALLOS🐓🔥 pic.twitter.com/om1VfwXt6Y — Cuenca Juniors (@CuencaJrs) August 27, 2025

El entrenador que ya venció a Barcelona SC tres veces

El técnico Leonardo Vanegas es un factor decisivo. En 2022 y 2023, cuando dirigía al Gualaceo, venció en tres ocasiones a Barcelona, demostrando que el orden y la táctica pueden derribar gigantes. Esa experiencia, sumada al respaldo de una afición que sueña con una hazaña, fortalece al joven club.

El otro emblema es Roberto “La Tuka” Ordóñez, delantero de 40 años que vive un renacer goleador con 21 tantos en la temporada. Su experiencia, combinada con la energía de jugadores como Jorge Góngora, Byron Torrez, Edgar Mina y Kevin Nazareno, ofrece un equipo equilibrado que no renuncia a la ilusión.

Barcelona ganó por la mínima a Vinotinto, pero con un criticado juego. Angelo Chamba / EXPRESO

Barcelona, en cambio, afronta el partido con la presión de un favorito que no puede fallar. La Copa Ecuador representa una vía importante hacia la clasificación internacional y un título que su hinchada exige. Cada detalle contará para no dar margen a la sorpresa.

El duelo promete ser una fiesta. Para Cuenca Jr., un sueño hecho realidad; para Barcelona, la oportunidad de confirmar su grandeza. El balón rodará en Cuenca y la Copa Ecuador escribirá una nueva página de su historia.

