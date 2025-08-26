Copa Ecuador: Entrenador del Cuenca Junior ya le ha ganado a Barcelona SC

El jueves 28 de agosto, Cuenca Jr. se prepara para un desafío que pocos hubieran imaginado hace año y medio: recibir a Barcelona SC por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025. Pero más allá del nombre, del ídolo y de la historia, hay un dato que inyecta confianza y expectativa al equipo azuayo: su entrenador, Leonardo Vanegas, ya sabe lo que es vencer a Barcelona.

Fue en 2022, cuando dirigía al Gualaceo. Vanegas se convirtió en el hombre que le hizo dos veces la cruz al Ídolo del Ecuador: primero en su estadio, luego en el Monumental, dejando claro que en el fútbol nada es imposible y que la táctica, la inteligencia y el corazón pueden superar la jerarquía y los nombres.

Cuenca Jr. es el actual campeón de la segunda categoría del Guayas. Cortesía

Vanegas ya sabe lo que es ganar a Barcelona SC

Ese antecedente es hoy la inspiración de un equipo que apenas suma año y medio de existencia, pero que ha hecho ruido: bicampeón del fútbol del Azuay y con boleto asegurado para la Copa Ecuador 2026.

Los protagonistas en la cancha son igual de llamativos. Roberto “La Tuka” Ordóñez, con 40 años y 21 goles en la temporada, encarna la experiencia y la garra del equipo. Junto a él, jugadores con recorrido en Serie A como Jorge Góngora, Byron Torrez, Edgar Mina y Kevin Nazareno refuerzan a un plantel joven, pero con hambre de gloria.

El presidente Esteban Coellar también juega y hace goles

El presidente Esteban Coellar, testigo del crecimiento meteórico del club, recuerda marzo de 2025, cuando él mismo se mandó un gol en el torneo Futbolazo: símbolo del espíritu que reina en Cuenca Jr., un equipo que trabaja, sueña y se prepara con pasión cada día.

Roberto La Tuka Ordóñez ahora juega en Cuenca Jr. cortesía

Desde el sorteo, el duelo contra Barcelona se tomó como un hito histórico: motivación pura para un club que nació para desafiar lo imposible.

El jueves, Cuenca Jr. buscará replicar lo que Vanegas ya logró: demostrar que la historia puede reescribirse y que, en el fútbol, el coraje y la estrategia pueden doblegar incluso al más grande. Los Gallos del Azuay quieren más que un partido: quieren que su nombre quede grabado en la memoria del fútbol ecuatoriano.

