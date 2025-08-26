Expreso
Cuenca Junior rival de Barcelona en Copa Ecuador 2025.
Cuenca Junior rival de Barcelona en Copa Ecuador 2025.Cortesía

Copa Ecuador: Entrenador del Cuenca Junior ya le ha ganado a Barcelona SC

Leonardo Vanegas quiere repetir su hazaña y vencer a Barcelona con Cuenca Jr.

El jueves 28 de agosto, Cuenca Jr. se prepara para un desafío que pocos hubieran imaginado hace año y medio: recibir a Barcelona SC por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025. Pero más allá del nombre, del ídolo y de la historia, hay un dato que inyecta confianza y expectativa al equipo azuayo: su entrenador, Leonardo Vanegas, ya sabe lo que es vencer a Barcelona.

Fue en 2022, cuando dirigía al Gualaceo. Vanegas se convirtió en el hombre que le hizo dos veces la cruz al Ídolo del Ecuador: primero en su estadio, luego en el Monumental, dejando claro que en el fútbol nada es imposible y que la táctica, la inteligencia y el corazón pueden superar la jerarquía y los nombres. 

Cuenca Jr. es el actual campeón de la segunda categoría del Guayas.
Cuenca Jr. es el actual campeón de la segunda categoría del Guayas.Cortesía

Vanegas ya sabe lo que es ganar a Barcelona SC

Mushuc Runa

Marcos Olmedo: El segundo jugador de Mushuc Runa fallecido en 8 meses

Leer más

Ese antecedente es hoy la inspiración de un equipo que apenas suma año y medio de existencia, pero que ha hecho ruido: bicampeón del fútbol del Azuay y con boleto asegurado para la Copa Ecuador 2026.

Los protagonistas en la cancha son igual de llamativos. Roberto “La Tuka” Ordóñez, con 40 años y 21 goles en la temporada, encarna la experiencia y la garra del equipo. Junto a él, jugadores con recorrido en Serie A como Jorge Góngora, Byron Torrez, Edgar Mina y Kevin Nazareno refuerzan a un plantel joven, pero con hambre de gloria.

El presidente Esteban Coellar también juega y hace goles

El presidente Esteban Coellar, testigo del crecimiento meteórico del club, recuerda marzo de 2025, cuando él mismo se mandó un gol en el torneo Futbolazo: símbolo del espíritu que reina en Cuenca Jr., un equipo que trabaja, sueña y se prepara con pasión cada día.

Roberto Ordóñez
Roberto La Tuka Ordóñez ahora juega en Cuenca Jr.cortesía
Desde el sorteo, el duelo contra Barcelona se tomó como un hito histórico: motivación pura para un club que nació para desafiar lo imposible.

El jueves, Cuenca Jr. buscará replicar lo que Vanegas ya logró: demostrar que la historia puede reescribirse y que, en el fútbol, el coraje y la estrategia pueden doblegar incluso al más grande. Los Gallos del Azuay quieren más que un partido: quieren que su nombre quede grabado en la memoria del fútbol ecuatoriano.

