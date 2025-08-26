Checo Pérez vuelve a la F1: Se une al nuevo equipo Cadillac | Aquí el anuncio (video)

El piloto mexicano dio la sorpresa en el mundo del automovilismo. Asumirá un nuevo desafío con otra escudería

Después de meses de especulaciones que mantuvieron en vilo al mundo de la Fórmula 1, el regreso de Sergio 'Checo' Pérez es ya una realidad. El piloto mexicano, una de las figuras más importantes del automovilismo nacional, ha firmado con el nuevo equipo Cadillac F1 para la próxima temporada. La noticia ha causado un verdadero terremoto en el Gran Circo, confirmando uno de los rumores más fuertes del año.

Lea también: Barcelona y Emelec, con objetivos truncados en LigaPro: ¿Cuántos puntos deben hacer?

La incorporación de Cadillac a la parrilla de la F1 generó una ola de entusiasmo, y el nombre de Checo fue el primero que se barajó para ocupar uno de los codiciados asientos. Ahora es oficial: el piloto tapatío será la pieza clave del nuevo proyecto.

Pero Checo no estará solo. La sorpresa del anuncio es la confirmación de Valtteri Bottas como su compañero de equipo. El piloto finlandés, conocido por su experiencia y consistencia, había dejado una sutil pista en redes sociales meses atrás al compartir imágenes de una Cadillac Escalade, lo que encendió las alarmas entre los aficionados. Esa especulación es ahora una certeza.

Checo Pérez (d) y Valtteri Bottas los nuevos pilotos de Cadillac F1. cortesia

La llegada de Checo Pérez a Cadillac, una apuesta arriesgada, pero con recompensas

Joao Rojas: Esposa revela más detalles de su recuperación y regreso con Barcelona SC Leer más

El regreso de Pérez con un equipo que debuta en la categoría plantea una pregunta obligada: ¿es esta la mejor decisión para su carrera? Tras una dolorosa salida de Red Bull, unirse a un proyecto nuevo es una jugada arriesgada. Es poco probable que Cadillac compita por podios de inmediato, ya que los equipos nuevos suelen necesitar tiempo para encontrar su ritmo.

Sin embargo, hay un gran ganador en esta ecuación, y ese es, sin duda, Cadillac. La llegada de un piloto del calibre de Checo Pérez, con su vasta experiencia y carisma, no solo les otorga solidez en la pista, sino que les abre las puertas a la inmensa y apasionada base de fans mexicanos que siguen al piloto a nivel mundial. Es una alianza que promete no solo resultados deportivos a largo plazo, sino también una victoria en mercadotecnia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!