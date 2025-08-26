Joao Rojas: Esposa revela más detalles de su recuperación y regreso con Barcelona SC

Kristy Alvarado, pareja del jugador de Barcelona, dio a conocer lo que todo apunta a su esperado regreso a las canchas

El retorno de Joao Rojas a las canchas está cada vez más cerca. Tras un año y medio de inactividad debido a una grave lesión, el extremo de Barcelona ha iniciado la última fase de su recuperación, lo que genera gran expectativa entre los aficionados.

La periodista Kristy Alvarado, esposa del jugador, ofreció detalles sobre su proceso de rehabilitación en un programa emitido en Radio City. Según Alvarado, el camino ha sido largo y demandante, poniendo a prueba la fortaleza física y emocional del futbolista de 28 años.

Actualmente, el jugador ya entrena en el campo con el readaptador físico del club. Un aspecto particular de su rutina es la realización de ejercicios descalzo, un método que busca fortalecer hasta los músculos de los dedos del pie, un paso crucial para culminar su rehabilitación y prepararse para la alta competencia.

Un jugador de Sao Paulo lleva en sus brazos a Joao Rojas, tras su lesión en el partido ante Barcelona en Copa Libertadores. Archivo

Recientemente, Rojas y Alvarado viajaron al extranjero, donde encontraron "muchas respuestas" profesionales que impulsaron positivamente la recuperación y descartando rumores de una situación más grave en su salud.

Si bien aún no hay una fecha definida para su regreso oficial a los partidos, el hecho de que ya se encuentre trabajando sobre el césped sugiere que su anhelado retorno está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, se proyecta que Rojas sume minutos con el equipo después de los partidos de Ecuador en eliminatorias sudamericanas de septiembre (4 y 9), periodo en que se detiene la actividad en la LigaPro.

¿Cuándo se lesionó Joao Rojas en Barcelona SC?

Joao Rojas se lesionó en mayo de 2024, en un cotejo entre el Ídolo y Sao Paulo por Copa Libertadores, en donde sufrió una ruptuna de peroné y lo ha mantenido lejos de las canchas desde etonces. No obstante, en 2025 volvió a hacer trabajos con el plantel en la pretemporada, pero luego se volvió a lesionar previo al inicio del torneo.

🚨🟡 MÁS DETALLES: Joao Rojas prepara su regreso a las canchas con BSC.@sambaalvaradoc en Marcador por @radiocityec 89.3 FM, detalló más sobre la recuperación del jugador de Barcelona. pic.twitter.com/f6zyU86u1Z — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) August 26, 2025

