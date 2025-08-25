Lamine Yamal y Nicki Nicole: La foto que confirma el romance con el jugador del Barça

La joven figura del FC Barcelona tiene un relación con la cantante argentina. Así fue revelada la noticia

Lamine Yamal usa el '10' del FC Barcelona en la temporada 2025 / 2026.

Lamine Yamal y Nicki Nicole han confirmado su relación, poniendo fin a meses de especulaciones. El mediocampista del FC Barcelona, de 18 años, eligió un gesto romántico para hacerlo público: compartió en sus historias de Instagram una foto junto a la cantante argentina, celebrando su cumpleaños número 25.

Aunque la publicación de Yamal fue la primera confirmación oficial, la pareja ya había dejado un rastro de indicios que sus seguidores no pasaron por alto. Desde hace un mes, han sido vistos juntos en múltiples ocasiones, aunque siempre mantuvieron una discreción que alimentaba los rumores.

Paparazzi al acecho: Los fotógrafos los han captado saliendo juntos de partidos en el mismo coche y durante un viaje a Mónaco en un avión privado. Pese a la distancia que intentaban mantener en público, los rumores se multiplicaban.

Lamine Yamal subió una foto a sus historias de Instagram junto a la cantante Nicki Nicole. cortesia

Visitas al Camp Nou: Nicki Nicole asistió a un partido del Barcelona con la camiseta del club y, en otra ocasión, fue recibida en el estadio por el presidente del club, Joan Laporta, junto al productor Bizarrap.

Interacciones en redes: Días antes de la foto oficial, la cantante había etiquetado a Yamal en una historia de un videojuego, una señal sutil que no pasó desapercibida.

El cumpleaños de Nicki Nicole, el escenario "perfecto"

El cumpleaños de Nicki Nicole fue el momento perfecto para la revelación. La foto que Yamal compartió muestra a la pareja en una cena íntima, rodeada de globos, pétalos de rosa y un pastel blanco. Con la mano del futbolista en la cintura de la cantante, el mensaje era claro.

Nicki Nicole y la interacción con Lamine Yamal

La argentina no tardó en replicar la imagen en su propio perfil, acompañándola de corazones, y luego compartió más fotos de la celebración, donde se la ve disfrutando del festejo con amigos.

Mientras la noticia de su noviazgo acaparaba titulares, Yamal sigue demostrando su talento en la cancha. El jugador de 18 años ha anotado dos goles en sus últimos dos partidos de LaLiga, consolidando su lugar en el equipo catalán de cara al próximo encuentro contra el Rayo Vallecano el domingo 31 de agosto.

