Así quedó la tabla de posiciones, tras la derrota de Emelec y el triunfo de Barcelona

La LigaPro continúa con su desarrollo y mantiene a un único líder en la clasificación. Independiente es el puntero absoluto

Con un desempeño arrollador, Independiente del Valle ha fortalecido su posición en la cima de la tabla de la Liga Ecuabet tras una victoria crucial como visitante contra Emelec. El gol de Claudio Spinelli no solo aseguró los tres puntos, sino que también amplió la brecha con sus rivales, confirmando a los Rayados como los principales candidatos al título de 2025.

Con 56 puntos, el equipo rayado aventaja a Barcelona Sporting Club por 9 unidades y a Liga de Quito por 12, una diferencia considerable que subraya su dominio en el torneo nacional.

En la lucha por los puestos de privilegio, Deportivo Cuenca se mantiene en cuarto lugar con 42 puntos, seguido de cerca por Libertad, que también acumula 42. Universidad Católica completa el hexagonal principal con 39 puntos, luego de su victoria 2-0 sobre Técnico Universitario en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Por otro lado, la tabla media presenta una intensa competencia. Aucas descendió al séptimo lugar, empatado en 38 puntos con Orense, que aún tiene pendiente su partido de esta jornada. Emelec se sitúa en la novena posición con 35 puntos, seguido por El Nacional (31), Macará (30) y Delfín, que cierra el segundo hexagonal.

En la zona de descenso, la situación es crítica para varios equipos. Manta FC y Técnico Universitario están empatados con 25 puntos, mientras que Vinotinto (24) y Mushuc Runa (20) se encuentran en las últimas posiciones, luchando por la permanencia.

Orense y Delfín cierran la jornada 26 de LigaPro

La jornada 26 del torneo culminará este lunes 25 de agosto, desde las 19:00 de Ecuador, con el partido entre Orense y Delfín, que podría modificar las posiciones en la parte baja de la tabla.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

Próximos partidos de LigaPro 2025

