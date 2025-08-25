¿Piero Hincapié pidió salir de Bayer Leverkusen? Esta es la verdad de su situación

El zaguero ecuatoriano tendría la intención de salir del balompié alemán y las propuestas estarían en la Premier League

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié ha tomado una decisión que podría sacudir el mercado de fichajes y proyecte su carrera profesional: está listo para dejar a Bayer Leverkusen este verano si llega una oferta que satisfaga al club.

La información, adelantada por el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports Alemania y confirmada posteriormente por Fabrizio Romano, el especialista en transferencias, es contundente. La postura del central de 23 años es clara: ha decidido buscar un nuevo desafío en su carrera.

Romano dio a conocer que varios clubes de la Premier League están siguiendo de cerca al jugador tricolor. Entre los más interesados se encuentra el Tottenham, que ya habría realizado un sondeo importante por Hincapié. A esa posibilidad se le suma la de Arsenal, equipo que también estaría interesado en el zaguero.

Piero Hincapié es uno de los titulares fijos en la defensa de Bayer Leverkusen. EFE

El ecuatoriano, quien tiene contrato con el Leverkusen hasta la temporada 2029, posee una cláusula de rescisión de €60 millones. Se había especulado con una cifra de €65 millones, pero la cifra real es menor, lo que podría facilitar una posible negociación.

Si un club alemán se decide a activar la cláusula o presenta una oferta que se acerque a ese valor, Hincapié podría convertirse en uno de los nombres clave en las últimas semanas del mercado de pases. La posibilidad de un traspaso es real, y su futuro podría estar lejos de la Bundesliga.

Piero Hincapié es titular y clave en Leverkusen

Por ahora se mantiene la espera respecto a la definición del futuro del ecuatoriano en el Leverkusen, equipo con el que ya inició el torneo alemán y también la Copa local. En ambos cotejos fue titular Hincapié, tal y como lo ha venido haciendo desde su llegada al club desde la campaña 2021.

