Barcelona y Emelec, con objetivos truncados en LigaPro: ¿Cuántos puntos deben hacer?

Los equipos del Astillero no pasan por sus mejores momentos, lo que comienzan a separarlos de las aspiraciones en el torneo

Barcelona ganó por la mínima a Vinotinto, pero con un criticado juego.

Barcelona y Emelec proyectan sus objetivos y viven realidades distintas en la clasificación a la siguiente etapa de la competencia nacional, a falta de cuatro fechas para culminar la fase inicial.

Lea también: Marcos Olmedo y otros futbolistas ecuatorianos que murieron en accidentes de tránsito

Aunque la expectativa en el Ídolo era alta por ser el año del centenario, ha tenido una temporada llena de altibajos. Es segundo en la tabla, pero con 9 puntos de diferencia con respecto al puntero, Independiente del Valle (IDV).

El panorama luce cuesta arriba para el conjunto amarillo. Con 12 unidades por disputar, el Ídolo tiene por delante las visitas a Universidad Católica (fecha 27) y Deportivo Cuenca (fecha 29), mientras que de local se enfrentará a Emelec (fecha 28) y Aucas (fecha 30).

Emelec cayó 0-1 contra Independiente del Valle en el estadio Capwell. FREDDY RODRÍGUEZ / Expreso

Desde el primer partido dirigido por el técnico Ismael Rescalvo (3-3 ante Libertad), los toreros no han alcanzado estabilidad futbolística y resultados que le permitan volver al liderato. El punto de inflexión para la distancia con IDV fue justamente el cotejo entre ambos en el Monumental (1-1). A partir de ahí (contando ese empate), mientras Barcelona ha sumado 14 unidades, los rayados han logrado 20 (en 8 partidos).

Esposa de Marcos Olmedo y la desgarradora publicación: Esto escribió tras su muerte Leer más

El Clásico del Astillero será determinante para Barcelona y Emelec

Asegurar la mayor cantidad de puntos será clave para los amarillos, tomando en cuenta que sus próximos rivales pugnan por sellar el boleto al primer hexagonal y uno de esos es el Bombillo. El triunfo podría ser decisivo para sus respectivas aspiraciones.

Por su parte, Emelec se ubica en el noveno casillero y está a tres de llegar a la zona del primer hexagonal. Universidad Católica es el club por alcanzar y solo 4 unidades los distancian. Además del Clásico del Astillero, los azules tienen que enfrentar a Aucas (visitante), El Nacional (local) y Orense (visitante).

Barcelona SC y Emelec no generan buena expectativa en LigaPro

Para el exjugador ecuatoriano José Gavica, “Barcelona no llega”. Considera que “las unidades de trabajo no le van a alcanzar”. Él cree que “los intérpretes” (jugadores) que tiene el plantel de Rescalvo “no le dan” para finalizar bien la fase, pero sí “puede darle” para el hexagonal.

Lea también: "Se pagará y habrá más recursos" para deportistas, aseguró el viceministro Jiménez

Marcos Mondaini, exatacante azul, opina que al conjunto dirigido por Guillermo Duró “le sobra actitud y ganas, pero le hace falta mucho fútbol”, razón por la que pone en duda conseguir el objetivo.

El Ídolo, con un fútbol que no convence, está perdiendo la batalla por la etapa inicial. Por ello, Independiente se perfila no solo para ganarla, sino también para celebrar un nuevo título de la LigaPro. En tanto, en lo que respecta al Bombillo, la mejoría obtenida en la tabla no garantiza que llegue a su objetivo.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!