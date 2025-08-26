Piero Hincapié, ahora más cerca del Arsenal que del Tottenham

El futbolista ecuatoriano tendría un acuerdo con Arsenal y próximamente se confirmaría de forma oficial

La afición del Arsenal tiene motivos para ilusionarse. El defensor ecuatoriano Piero Hincapié está cada vez más cerca de vestir la camiseta de los gunners la próxima temporada. Según el periodista Fabrizzio Romano, el futbolista y el club inglés ya habrían alcanzado un acuerdo en los términos personales del contrato, un paso crucial que acerca su fichaje.

El talentoso zaguero, de 23 años, ha dado el "sí" definitivo al interés del equipo de Londres, que ha acelerado las gestiones en las últimas semanas. Sin embargo, aún resta el punto más importante: la negociación con su actual equipo, Bayer Leverkusen.

El conjunto alemán, consciente del valor de su jugador, ha fijado una cláusula de rescisión de 70 millones de dólares, cifra que el Arsenal deberá negociar o abonar para concretar la transferencia. El interés de Hincapié por salir del Leverkusen se intensificó tras una serie de importantes bajas en la plantilla, situación que, según su entorno, ha afectado el nivel competitivo del equipo.

La llegada del zaguero tricolor podría estar ligada a la salida de otro defensor. Arsenal está a la espera de concretar la venta del polaco Jakub Kiwior a FC Porto, lo que liberaría un espacio en el plantel y en la masa salarial, facilitando así la incorporación del jugador ecuatoriano.

Piero Hincapié se reencontrará con Moisés Caicedo

De concretarse, el traspaso de Piero Hincapié al Arsenal sería uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes y consolidaría su posición como uno de los defensores jóvenes más prometedores del fútbol mundial. Además, llegaría a una liga en la que se encontrará con el compatriota y compañero en selección Moisés Caicedo, volante de Chelsea.

🚨🔴⚪️ Piero Hincapié has said yes to Arsenal and personal terms have been agreed, long term deal ready!



Understand Hincapié favors #AFC and also seen as ideal signing by Arteta.



Arsenal prepare opening bid, likely loan + obligation to buy… with Kiwior to FC Porto, soon. 🔄👀 pic.twitter.com/sLouOyh4Jx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

