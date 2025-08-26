Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

piero hincapie sassa
Piero Hincapié jugó dos temporadas con Bayer Leverkusen.cortesia

Piero Hincapié, ahora más cerca del Arsenal que del Tottenham

El futbolista ecuatoriano tendría un acuerdo con Arsenal y próximamente se confirmaría de forma oficial

La afición del Arsenal tiene motivos para ilusionarse. El defensor ecuatoriano Piero Hincapié está cada vez más cerca de vestir la camiseta de los gunners la próxima temporada. Según el periodista Fabrizzio Romano, el futbolista y el club inglés ya habrían alcanzado un acuerdo en los términos personales del contrato, un paso crucial que acerca su fichaje.

Lea también: Barcelona y Emelec, con objetivos truncados en LigaPro: ¿Cuántos puntos deben hacer?

El talentoso zaguero, de 23 años, ha dado el "sí" definitivo al interés del equipo de Londres, que ha acelerado las gestiones en las últimas semanas. Sin embargo, aún resta el punto más importante: la negociación con su actual equipo, Bayer Leverkusen.

RELACIONADAS

El conjunto alemán, consciente del valor de su jugador, ha fijado una cláusula de rescisión de 70 millones de dólares, cifra que el Arsenal deberá negociar o abonar para concretar la transferencia. El interés de Hincapié por salir del Leverkusen se intensificó tras una serie de importantes bajas en la plantilla, situación que, según su entorno, ha afectado el nivel competitivo del equipo.

Piero Hincapié
Piero Hincapié, defensa del Bayer Leverkusen.cortesía
otilino-tenorio

Marcos Olmedo y otros futbolistas ecuatorianos que murieron en accidentes de tránsito

Leer más

La llegada del zaguero tricolor podría estar ligada a la salida de otro defensor. Arsenal está a la espera de concretar la venta del polaco Jakub Kiwior a FC Porto, lo que liberaría un espacio en el plantel y en la masa salarial, facilitando así la incorporación del jugador ecuatoriano.

RELACIONADAS

Piero Hincapié se reencontrará con Moisés Caicedo

De concretarse, el traspaso de Piero Hincapié al Arsenal sería uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes y consolidaría su posición como uno de los defensores jóvenes más prometedores del fútbol mundial. Además, llegaría a una liga en la que se encontrará con el compatriota y compañero en selección Moisés Caicedo, volante de Chelsea.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Todo autoritario tiene en su manual el control de las ONG

  2. Directv: Agenda deportiva para el martes 26 de agosto

  3. Daniel Noboa llegó a Japón: Así fue el primer encuentro del presidente

  4. Piero Hincapié, ahora más cerca del Arsenal que del Tottenham

  5. Audiencia caso Villavicencio se suspende: Aquí los detalles de la jornada

LO MÁS VISTO

  1. Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

  2. María Paula Christiansen: el trasfondo de la empresaria detrás de José Serrano

  3. Médico ecuatoriano acusado de fraude queda en últimos puestos del examen en Argentina

  4. La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

  5. ¿Quién era Tommy Wright, fundador de la corporación Favorita?

Te recomendamos