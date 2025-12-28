Mary Mayorga, la estilista ecuatoriana que trabaja con famosos en Miami

De Ambato a la 'Ciudad del Sol', esta estilista y maquilladora emprende entre alfombras rojas, TV y giras sin fronteras.

Construye su carrera en el exterior entre celebridades y disciplina.

Hoy, su nombre circula en camerinos de Miami, en sets de televisión internacional y en backstages donde el tiempo corre y la perfección no se negocia. Desde Estados Unidos, Mary Mayorga ha construido una carrera que ya no se define por el lugar del que salió, sino por los espacios que ocupa. Miami se ha convertido en su base creativa, el punto desde donde se mueve entre producciones, alfombras rojas y proyectos que marcan agenda en la industria latina.

Ha peinado a figuras que hoy pisan ligas globales, como la venezolana María Gabriela de Faría, quien aterrizó en el universo de Superman. La actriz fue protagonista del videoclip Priti de Danny Ocean, un proyecto que cruzó fronteras y confirmó a Mary como estilistas de cabello en producciones de alto nivel. “Aquí no hay margen para el error. Todo es precisión, energía y respeto por el proceso”, dice Mary sobre el ritmo de trabajo que hoy domina su día a día.

Su nombre también figura en los créditos de Velvet: El nuevo imperio, la telenovela de Telemundo, donde integró el grupo de estilistas de cabello del elenco. Lo que comenzó como una visita con currículum en mano terminó convirtiéndose en más de 17 capítulos grabados. “Me dijeron que sería solo para dos episodios, pero cuando entras preparada y con disciplina, las oportunidades se expanden”, recuerda. Para ella, la televisión internacional es un terreno donde la creatividad existe, pero siempre bajo la estructura y el rigor del guion.

Lejos de la fantasía, Mary habla del backstage como un espacio donde la emoción debe controlarse y el ego quedarse afuera. “No puedes estar en modo fan. Tienes que sostener tu energía y tu profesionalismo”, afirma. Desde la denominada Ciudad del Sol, dialogó con EXPRESIONES sobre cómo emigrar no es una desventaja cuando el oficio está claro y la identidad firme.

De emigrar a videoclips y telenovelas

Cuando llegó a Estados Unidos, ¿cómo fue ese primer corte con su vida en Ecuador?

Llegué el 11 de noviembre de 2024. Yo había aplicado a una residencia por talento y habilidades extraordinarias, pero jamás pensé que iba a salir tan rápido. Antes de viajar, doné el 80 % del mobiliario de mi peluquería a la cárcel de mujeres de Ambato.

¿Cómo llegó a trabajar en producciones de Telemundo?

Primero fui a dejar mi currículum. Me dijeron que el staff estaba completo. Yo acepté eso con calma, pero después una persona me contactó porque le gustó mucho mi perfil y me invitó a formar parte de la telenovela “Velvet”. Trabajé en más de 17 capítulos. Estuve en grabaciones, escenas importantes y también en el último capítulo, que se grabó en julio. Fue una experiencia total.

¿Qué cambia cuando entiende que su trabajo se va a ver en millones de pantallas?

Cambia todo. Ya no es solo peinar o maquillar. Tienes que controlar tus emociones, entender que no puedes estar en “modo fan”, que no puedes pedir fotos. Ahí manda la disciplina.

¿Hay espacio para la creatividad?

No. Es pura disciplina. Hay horarios, hay guiones, hay directores. Todo está milimétricamente estructurado.

¿Cuál fue su primera película en Estados Unidos?

Fue un musical grabado en Robot Studios. Recreamos la historia de Jesucristo (Mendel’s Messiah), con productores internacionales. Grabamos durante 21 días. Fue mi primera película aquí en Miami.

Trabajó en el videoclip Priti de Danny Ocean. ¿Qué significó esa experiencia?

Fue un proyecto enorme, un éxito. Ahí confirmé que podía estar en grandes producciones.

¿El sueño americano existe?

Sí existe. Si tocas las puertas con respeto y sin miedo, sí existe. No es fácil. No es romantizarlo. Aquí no hay espacio para el ego, solo para profesionalismo.

Miami como su base al emprender

Desde el downtown de Doral, Mary Mayorga dirige Mari Mayorga Beauty LLC, una empresa constituida en Florida que se divide con claridad estratégica. Mari Mayorga Beauty está enfocada en cabello, asesoría de imagen, empoderamiento y formación personalizada, mientras que Mari Mayorga On set opera como su ala más visible en la industria del entretenimiento: producciones, alfombras rojas, videoclips, celebridades, películas, novelas y comerciales.

El 2025 confirmó que su emprendimiento no tiene fronteras. Más que instalarse en un solo lugar, hizo una gira workshops que incluyeron 23 fechas entre Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, Miami y Ecuador, viajando incluso con sus hijos. “Pasé más tiempo en aeropuertos que en casa, pero era el precio de expandirme”, confiesa. Su workshop lo cierra en Nueva York, y lo entiende como un punto de partida para el 2026.

Desde el backstage

¿Cómo se gana la confianza de una celebridad?

No entrando en “modo fan”. En backstage no se admite eso. Yo los veo como seres humanos. Cuando conectas desde el respeto, tu arte fluye y ellos abren su confianza.

Cuando entra a un backstage lleno de presión, ¿qué parte de usted resalta?

La prudencia. Aprendí que no se trata solo de maquillar, sino de entender las personalidades de los famosos, la exposición constante en que viven y sus vidas bajo la lupa.

¿Cuáles son sus reglas personales dentro de esa industria?

Para mí hay tres claves que siempre repito: el profesionalismo, el equilibrio emocional y los límites sanos. Eso es lo que me ha sostenido.

