Hellen Quiñónez: A partir del 2026 vivirá y trabajará en Miami

La comunicadora dejó Univisión 45, se mantendrá en noticias. Se encuentra en Ecuador

La presentadora de noticias Hellen Quiñónez se despidió oficialmente de Univisión 45, anunciando que se avecinan nuevos proyectos en su vida profesional.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la comunicadora expresó su gratitud al canal y a quienes la acompañaron en esta etapa: “Gracias a esta gran familia que me acogió, me acompañó y me permitió crecer. A sus líderes, por guiarme con confianza, y a mis compañeros, que se convirtieron en amigos para toda la vida. Agradezco a Dios por cada puerta que abrió, por cada aprendizaje y por la oportunidad de crecer en una cadena que me permitió conectar con una gran audiencia, demostrar mi talento y aprender de grandes profesionales”.

Nuevos comienzos

Hellen dejó entrever que lo que viene tiene un significado especial: “Creo profundamente que los sueños se alcanzan de la mano de Dios".

Por ahora regresa a Ecuador para pasar las fiestas, aunque ya tiene previsto volver a Estados Unidos en enero del 2026. El año pasado se mudó a ese país para asumir este nuevo reto profesional, oportunidad que, según contó entonces, llegó gracias a la recomendación de Dayanna Monroy.

“Llegaron a mí por Dayanna, le debo parte de esto a ella”, indicó en su momento la periodista esmeraldeña, quien laboró durante diez años en Teleamazonas.

Vivirá y trabajará en Miami. Seguirá en la TV y en noticias. Ahora se encuentra en Quito y se irá a su tierra para compartir con los suyos.

Un gran apoyo para La Flaca

Además fue un gran apoyo para María Teresa Guerrero durante uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando la deportista y presentadora fue operada y sometida a tratamientos médicos tras su diagnóstico de cáncer de ovarios.

