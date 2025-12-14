Combate: Competencia extrema y show en vivo marcan el cierre

Una final cargada de tensión, nuevas reglas y competidores dispuestos a dejarlo todo por el título

El jueves 18 de diciembre, a las 20:00, el reality de RTS, Combate, llega a la final de su temporada con una noche que promete adrenalina y espectáculo.

El programa, conducido por Emiliana Valdez junto al recién casado Carlos José Matamoros, enfrentará a los clásicos equipos azul y naranja, aunque esta vez con un giro en la competencia.

A diferencia de ediciones anteriores, en esta final cada equipo estará conformado por dos hombres y una mujer. Una decisión que, según la directora Jennifer Nájera, busca “garantizar una competencia más equilibrada, exigente y emocionante”.

Jefferson Pérez será el veedor

Contará además con Jefferson Pérez, veedor oficial de la competencia, quien llegará acompañado de un equipo de alrededor de cinco personas para supervisar cada detalle. No es la primera vez que el medallista olímpico cumple este rol, ya que ha acompañado finales anteriores del reality.

El espectáculo no solo será físico: la música también tendrá su momento con la presentación en vivo de la cantante Mar Rendón.

Por el equipo naranja, avanzaron Doménica Martínez, que repite temporada y busca revancha tras quedarse a las puertas del título el año pasado; Yuyito, competidor oriundo de Babahoyo; e Ian Cárdenas.

En el equipo azul, ya tienen su cupo asegurado Rafael ‘La Máquina’ Valdez, actual campeón; Juli Tronchín, campeona vigente tras alzar el trofeo con los azules en la temporada anterior; y Aaron Navia.

Circuito extremo

El cierre se desarrollará en un circuito extremo que pondrá a prueba la fuerza, resistencia y estrategia. El recorrido incluirá estaciones de alta exigencia, una de ellas a más de 30 metros de altura, y abarcará los espacios del programa: set principal, piscina, terraza y zona exterior, donde se definirá al ganador.

Tras este encuentro, Combate continuará con su programación habitual: el viernes 19 se emitirá un espacio regular, seguido de los especiales navideños del 22 y 23 de diciembre, y los tradicionales programas de cierre de año del 29 y 30.

