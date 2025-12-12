Sofía Caiche estrena casa nueva: la actriz celebra su logro con humor y sinceridad

La actriz Sofía Caiche está que no cree en nadie, porque acaba de recibir su casa nueva “Después de tantas trabas y procesos en el camino… Esta es mi segunda casa. La primera la compré hace 20 años, la terminé de pagar hace muchos años y se la regalé a mi mamá (Grace).

Yo me fui a vivir en alquiler. Pero ya pasó mucho tiempo pagando arriendo, así que me armé de valor y me lancé a esta nueva deuda. Ya me la entregaron. Mi vida le pertenece al banco”, cuenta entre risas.

Añade que siempre ha sido una mujer trabajadora, pero que ahora tendrá que trabajar “diez veces más”, porque hay una deuda bancaria que cubrir.

Todavía no sabe dónde pasará las fiestas

Sobre dónde pasará la Navidad, todavía no lo tiene claro. “Empieza el dolor de cabeza de la mudanza, entregar la casa de alquiler y dejar todo tal como estaba. Me agarrará la Navidad ya sea en la vivienda nueva o donde mi mamá. Este fue mi regalo por las fiestas y por mi cumpleaños”, indica Sofía.

El próximo 27 de diciembre, la actriz cumplirá 45 años, fecha que coincide con el onomástico de la presentadora Mariela Viteri.

2025, los 15 años de su hija

En 2025, su hija Renata cumplió 15 años. De regalo recibió un viaje a Corea del Sur (Seúl). Ambas se fueron a esa lejana tierra y conocieron otras costumbres y culturas.

