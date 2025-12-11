Alicia Machado llama damas de compañía a exreinas venezolanas

Generó controversia al emitir declaraciones que muchos consideraron ofensivas hacia Dayana Mendoza y Stefanía Fernández

Alicia Machado, Miss Universo 1996, protagonizó una nueva polémica durante una transmisión en vivo en TikTok al intentar defender a Fátima Bosch, recién coronada Miss Universo 2025. Sin embargo, sus comentarios terminaron desviando la atención hacia dos de las soberanas venezolanas más reconocidas: Dayana Mendoza y Stefanía Fernández, a quienes llamó damas de compañía.

En medio de su intervención lanzó una afirmación que muchos usuarios consideraron ofensiva y totalmente inapropiada, insinuando que las Miss Universo 2008 y 2009 habrían recibido ciertos beneficios durante su etapa como reinas.

Aunque no las mencionó explícitamente al principio, las indirectas fueron interpretadas como una alusión directa a ellas, generando un amplio rechazo.

Intentó defender a Fátima Bosch

Machado, acostumbrada a la controversia pública, insistió en que comprende la presión mediática que supone un título internacional. Defendió además la preparación de Fátima Bosch bajo la guía de Osmel Sousa y aseguró que la joven no tiene por qué renunciar a su corona, pese a las críticas y rumores que circulan en redes sociales.

El tono se tensó aún más cuando la exreina se refirió, nuevamente sin nombrarlas, a dos exMiss Universo venezolanas que han adoptado el cristianismo como eje de su vida actual.

Sus comentarios insinuaban que ese cambio espiritual estaría relacionado con experiencias vividas durante su reinado y con la figura de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.

Arremete contra Telemundo

También arremetió contra Telemundo, acusando a sus presentadores de insistir en preguntas provocadoras hacia Bosch. Según afirmó, esto habría motivado a la Miss Universo 2025 a cancelar entrevistas y retirarse de compromisos previamente acordados con la cadena.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Muchos seguidores de los concursos de belleza calificaron las declaraciones de Machado como irrespetuosas, descontextualizadas y carentes de fundamento.

Aunque ni Dayana Mendoza ni Stefanía Fernández han emitido una respuesta, numerosas voces han criticado las insinuaciones de la exreina por considerarlas inapropiadas y teñidas de resentimiento personal.

