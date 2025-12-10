Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas sobre polémica de Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch dejó el programa 'Pica y Se Extiende' molesta por las preguntas de los conductores

Fátima Bosch, la Miss Universo 2025, abandonó el set del programa 'Pica y Se Extiende' de Telemundo tras una serie de preguntas que la incomodaron. La mexicana de 26 años, quien se encontraba en Miami como parte de su agenda de medios, canceló el resto de sus compromisos con la cadena y optó por un taxi de aplicación para su salida, en lugar del transporte asignado por la televisora.

El incidente ocurrió durante una conversación con los presentadores Carlos Adyan y Lourdes Stephen. La entrevista inició con preguntas sobre la salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una caída severa durante las preliminares del certamen. Bosch compartió que la visitó y le llevó obsequios, pero decidió no publicar detalles en redes por respeto a su privacidad.

Las preguntas que generaron tensión

El tono de la entrevista cambió cuando Carlos Adyan abordó el tema de los requisitos de visa para las concursantes. “¿Qué tendrías que decirle a esas chicas que quizá no tienen el privilegio de una visa como la tuya?”, preguntó el presentador.

Bosch respondió con visible incomodidad: “La realidad es que yo no sé las reglas a fondo... pero todas deberían de tener las mismas oportunidades de ganar obviamente sin importar su pasaporte. Como organización tienes que entender que es una empresa y es un trabajo... Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que viaje fácilmente”.

Nadia Mejia: "Yo confié mucho en la organización y me siento decepcionada" Leer más

Posteriormente, Lourdes Stephen consultó sobre las acusaciones contra Raúl Rocha, presidente de Miss Universe, cuyas cuentas están congeladas y enfrenta investigaciones por presuntos actos delictivos. “¿Si tú hubieras sabido todo esto, igual hubieras participado?”, cuestionó Stephen.

La reina de belleza respondió: “Miss Universo es un sueño, yo no tengo nada que ver con esas cosas... mi trabajo es ser una voz para las mujeres en todo el mundo. Entonces yo no creo que se deba relacionar mi participación con los temas que puedan haber externos a mí”.

Ante la insistencia de la presentadora, Bosch expresó su molestia: “A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son solamente polémica”.

RELACIONADAS Danilo Carrera habla sobre la posible renuncia de Fátima Bosch a Miss Universo

La demanda de Nawat y la reacción de Adyan

La entrevista también tocó la demanda interpuesta por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, en contra de Miss Universe 2025. Bosch negó tener conocimiento del asunto: “Yo la verdad es que no tengo ninguna demanda y de ese tema no quisiera hablar... hay cosas más importantes de las cuales hablar como el empoderamiento a la mujer real”.

Tras la partida de Bosch, Carlos Adyan compartió su postura: “En primer lugar siento que Fátima no esperaba que aquí en Telemundo se le hicieran las preguntas periodísticas que se le iban a realizar... con la primera pregunta que se le hizo su cara cambió un poco”.

El consejo de Alicia Machado

La ex Miss Universo Alicia Machado se pronunció al respecto a través de un en vivo en sus redes. Felicitó nuevamente a Bosch y le ofreció un consejo específico: “Usted para adelante, usted no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando alrededor, usted represente a la mujer, por lo que usted fue coronada”.

Machado sugirió que la organización debe asignarle un “Growth Manager”, una persona que antes de las entrevistas explique qué temas le corresponden abordar y cuáles no. Criticó a Telemundo por lo que consideró una falta de prudencia: “hacer preguntas que son una falta de respeto y que minimizan a las mujeres”.

Quién es Carlos Adyan

El comunicador Carlos Adyan, quien generó parte de las preguntas incómodas, es un periodista puertorriqueño que emigró a Estados Unidos a los 15 años. Inició su carrera en Telemundo como reportero de tráfico en Miami y con el tiempo se consolidó como conductor en programas de espectáculos.

Su trayectoria incluye colaboraciones en Acceso local y Suelta la sopa. Adyan ha relatado que en sus inicios enfrentó el miedo al acento y a las burlas, una experiencia que superó para convertirse en una figura reconocida en la televisión hispana.

El incidente destaca los desafíos que enfrenta Fátima Bosch en un reinado marcado por la polémica, donde las preguntas sobre la transparencia del certamen parecen opacar, para algunos, la agenda social que busca promover como Miss Universo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!