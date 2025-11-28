Danilo Carrera habla sobre la posible renuncia de Fátima Bosch a Miss Universo

En medio de las polémicas que envuelven a la Organización de Miss Universo tras las presuntas irregularidades ocurridas en la última gala realizada en Tailandia, el actor Danilo Carrera revela a EXPRESIONES que estaría dispuesto a repetir la conducción del certamen si este volviera a organizarse, una posibilidad que, según reconoce, luce imposible debido al enorme despliegue humano y económico que implica una producción de tal magnitud.

Esto surge luego de que varias candidatas, medios internacionales e incluso el cantante Gerardo Mejía, papá de la representante ecuatoriana, Nadia Mejía, señalaran que sería justo ver nuevamente a las jóvenes competir por la corona, luego de que se especulara que la mexicana Fátima Bosch habría obtenido el triunfo de una manera irregular.

Ante esto, Danilo manifiesta no estar del todo de acuerdo, ya que él admira profundamente la valentía que tuvo Fátima Bosch para defenderse de los insultos del director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, cuando la tachó de “tonta”.

“No estoy diciendo que fue la más guapa o la mejor, pero creo que eso es algo que nunca, nunca había hecho ninguna reina (…) ¿Cuántas mujeres levantan la voz en contra de hombres poderosos que las tratan mal? Entonces, para mí es aplaudible. Si ganó, jamás la voy a criticar. ¿Me gustaron más otras? Puede ser. ¿Era la mejor ella o no? Depende de quién lo haya visto, pero eso que hizo ella no lo hizo ninguna, y tuvo la suerte de que la grabaron. Creo que fue determinante para su corona”, dijo.

P: La primera foto que publicaste del concurso Miss Universo fue con Nadia Mejía, ¿por qué?

R. En el canal (Telemundo) nos piden que subamos contenido con todas, pero al final del día esto es como el mundial de la belleza: tengo que promocionar a mi equipo y, obviamente, quería postear solo con Nadia, que mi promoción fuera con ella. Yo estuve cuando la coronaron en Guayaquil; fui el presentador de Miss Universo Ecuador, así que sentía que también me tocaba poner mi granito de arena. Es súper turro que no hayamos pasado a las 30 finalistas, creo que Nadia se lo merecía. Pero al final hay jueces y personas que toman las decisiones, y de mi parte siempre hubo todo el cariño para Nadia.

P: Conociste a Fátima antes de la coronación. ¿Qué le pareció?

R. Me pareció una chica súper dulce, amable y educada. Una anécdota de ese desayuno es que Guinea Ecuatorial estaba conversando conmigo, me decía que era fan, que me veía en novelas y me pidió una foto. Ella había estado pidiendo un producto para su cabello -desconozco el nombre-. En ese momento se acercó Fátima y le dijo: ‘Me dijeron que estabas buscando tal cosa; si quieres, pasa por mi cuarto, que yo tengo y te puedo dar’. Así la conocí. No fue posado, se acercó a ayudar. Me parece una chica linda, normal.

P: ¿Qué opinas del odio que le demuestran a Fátima en redes? Muchos dicen que compró la corona.

R: Lo diré de manera general, porque conocí a todas las chicas. Creo que Fátima no tiene culpa de nada. Pero también hay otros países a los que están empezando a criticar, como Costa de Marfil, por su familia, porque el papá es alcalde y tiene no sé qué cosas. Y luego aparecen más comentarios. Creo que lo más importante es resaltar que los certámenes de belleza sí celebran la belleza física, pero lo fundamental es la labor social que hay detrás de la corona. La gente debe concentrarse en eso.

P: ¿Pero escuchaste algo?

R: En el desayuno se comentaba entre las reinas y la misma gente de ahí que Fátima estaba muy adelante de cualquier otra para ganar la corona, por el incidente en el que alzó la voz. En ese momento, millones de niñas la siguieron y se sintieron identificadas. Es muy fácil criticar desde un celular, y no estoy defendiendo solo a Fátima ni a Costa de Marfil, hablo en general. Es difícil ir en contra de una organización para hacerse respetar. Eso hace que lo de Fátima sea tan admirable, incluso por las chicas que se pararon con ella y abandonaron el certamen arriesgándose a no participar. Desde ese momento, muchas -de las 30 con las que hablé- decían que Fátima era la favorita.

P: ¿Crees que eso la ayudó a ganar?

R: Con la que más hablé en ese desayuno fue con Nadia Mejía, la representante de Ecuador. Ella me preguntaba si tenía chance, y yo le decía que todo el mundo hablaba de ella, que todos me decían: ‘Tu ecuatoriana está muy bella, pero va a ganar la mexicana’. Eso decía la gente de otras delegaciones, de otros países. Sí creo que lo ocurrido influyó. Al final, la competencia dura semanas: entrevistas, actividades, convivencia. Y ese momento viral lo vio todo el mundo. Fue positivo. Cuando él le dice ‘eres una tonta’ y ella responde ‘porque yo tengo una voz’, se ganó el cariño de millones.

P. Según ‘El Gordo y La Flaca’, Fátima estaría pensando en renunciar y Victoria Kjaer retomaría el reinado. ¿Qué opinas?

R. Victoria es de las mujeres más guapas del planeta físicamente. Eso no se lo quita nadie. Es joven, vital, le encanta la labor social. Es una reina diferente: la mujer guapísima que a todos nos gusta ver y seguir. Y sí hay una gran diferencia entre ella y Fátima; son totalmente distintas. Si llegara a pasar -que espero que no-, le mandaría un mensaje a Fátima para decirle que no renuncie, que se quede, que siga levantando la voz y dando un mensaje positivo a las mujeres, de resiliencia y fortaleza. Pero si sucede, es respetable después de todo lo que está viviendo. Nadie estaría molesto si Victoria siguiera siendo la reina. Lo importante es que este reinado no quede inconcluso y que los certámenes continúen.

P. ¿Cuál crees usted que es la actitud correcta que se debe tomar en estos momentos?

R. Yo creo que, como ecuatorianos, tenemos que concentrarnos en ver cómo podemos sumar más con Miss Universo Ecuador. Siento que hay muchísima labor, Nadia va a ser nuestra reina todavía por un tiempo más, y lo va a ser excelente, y va a estar haciendo labor social, va a estar en Ecuador. Usemos nuestras redes para ver cómo nos sumamos, averiguar si podemos hacer una donación de algo, cómo podemos ayudar, ser voluntarios, cosas así. Quizá este año no se pudo tener una Miss Universo, pero seguramente va a haber una Miss Universo, el próximo año.

Tres datos

Raúl Rocha , dueño de Miss Universo, es investigado por tráfico de drogas y armas en México.

, dueño de Miss Universo, es investigado por tráfico de drogas y armas en México. En Tailandia, un tribunal emitió una orden de arresto contra Jakkaphong Jakrajutatip , empresaria y copropietaria del concurso, por un presunto caso de fraude que supera el millón de dólares.

, empresaria y copropietaria del concurso, por un presunto caso de fraude que supera el millón de dólares. El periodista español Jordi Martín habría recibido información sobre la supuesta renuncia de Fátima Bosch como Miss Universe 2025. Esto podría darse en los próximos días.

