Miss Jamaica sufre caída en Miss Universe 2025: Revelan su estado de salud

Miss Jamaica en Miss Universe 2025, sufrió una caída en la preliminar del certamen en Tailandia. Conoce los detalles

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universe 2025, fue trasladada a un centro de salud en Tailandia luego de sufrir una caída durante la ronda de traje de gala en la competencia preliminar del certamen.

El comunicado oficial de Miss Universe Jamaica

La organización Miss Universe Jamaica informó que el accidente ocurrió en el escenario principal, durante el show previo a la final del concurso. Henry fue movilizada de inmediato al Hospital Paolo Rangsit, donde recibe atención médica.

“Los profesionales médicos la están atendiendo y han informado de que no sufre ninguna lesión que ponga en peligro su vida; sin embargo, continúan realizando pruebas para garantizar su completa recuperación”, indicó la franquicia jamaicana.

El comunicado además hizo un llamado a los seguidores de la candidata: “Pedimos a todos que mantengan el ánimo, la tengan presente en sus oraciones y le envíen pensamientos positivos mientras recibe la atención médica necesaria”.

La dirección del certamen agradeció “el apoyo y las continuas oraciones” hacia su representante, quien participa en la 74ª edición de Miss Universe. No se ha confirmado aún si Henry podrá continuar en la competencia final programada para este fin de semana.

